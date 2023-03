PRE ZLOČINA SNIMIO VIDEO I NAPISAO OPROŠTAJNU PORUKU! Detalji horora u Hrvatskoj: Ubio oca, hteo i brata, pa završio mrtav!

Porodična tragedija dogodila se u utorak uveče u Vinkovcima, gde su izgubljena dva života, a pravo je čudo i sreća što žrtava nije bilo više.

Ante P. (22) prvo je u automobilu ispred njihove kuće usmrtio svoga oca Antuna P. (63), posle čega je tražio i svoga starijeg brata verovatno s namerom da ubije i njega, a kad ga nije našao, pobegao je s mesta događaja i ubrzo ušao u okršaj i razmenu vatre s policijom, u kojem niko od policajaca nije povređen, ali je napadač ostao mrtav.

Da li je izvršio samoubistvo, čime je pretio dok ga je policija pozivala na predaju ili je poginuo od metaka koje su prema njemu u samoodbrani ispalili policajci, pokazaće obdukcija koju je naložila zamenica županijskog državnog tužilaštva u Vukovaru.

Sve je naveče oko 22.30 sati u Vinkovcima bilo mirno i uobičajeno. Puno građana je uz TV ekrane pratilo završnicu utakmice između Turske i Hrvatske. Ali, Ante P. u to je vreme, sada je jasno, već bio pred realizacijom svog opakog plana koji je najavio u snimljenom videu, ali i navodno oproštajnoj poruci koju je poslao prijateljima.

Do medija je, naime, došao snimak na kome se čuje upravo Ante P. Video je brutalan i potresan, a čuje se glas mladića koji sedi u automobilu, snima oružje koje ima pokraj sebe i najavljuje šta će učiniti. Uz njega je i maska lika iz video igara, rukavice i pištolj, kao i boca konjaka, a spominje i tablete za smirenje.

Oproštajno pismo i poruka

- Ne radim ja to bez razloga, ne radim ja to zato što sam šupak, što sam loša osoba, verujte mi, ja sam obrnuto od toga... - citat je kojim počinje šokantan video koji je snimio ubica pre počinjenog zločina. Do Jutarnjeg je došlo i njegovo, navodno, oproštajno pismo, koje je napisano prilično konfuzno, ali u kojem je jasno iskazana namera da iza sebe ostavi krvavi trag i usmrti članove svoje porodice, policajce koji će doći na intervenciju, a onda i sebe.

foto: Profimedia

Iz PU vukovarsko-sremske izvestili su da su u 22.39 sati primili dojavu 37-godišnjeg muškarca da je u Ulici Dragutina Žanića Karle ubijen član njegove porodice. On je takođe naveo da je drugi član porodice uputio ozbiljne pretnje smrću njemu i njegovoj porodici‘. Policija je već u 22.49 sati na šetalištu uz Bosut, odmah nasuprot njihove porodične kuće, zatekla telo 63-godišnjeg Antuna P, koji je ležao pokraj svog automobila. Jutro posle taj je "mercedes" i dalje bio na istome mestu, ali ograđen policijskom trakom. Na vozačkim vratima jasno se videla rupa od metka koji je, prema viđenome, ispaljen s druge strane, odnosno sa suvozačeva mesta, a pokraj staze na travi i šljunku bile su vidljive mrlje i kapljice krvi.

Dok su policajci došli na mesto događaja, ubica je pobegao. Pre toga provalio je u kuću svog starijeg brata, koja je pokraj roditeljske kuće, i od njegove žene i dece tražio da mu kažu gde je i rekao da njima neće učiniti ništa. Žena mu je rekla da ne zna, a on se udaljio automobilom. Stariji brat policiji je rekao koji automobil vozi Ante pa ga je patrola vrlo brzo uočila u Ulici Matije Gupca i krenula u poteru za njim.

- ‘U begu vozilom udario je u metalni stub i time ga onesposobio za dalje upravljanje pa je napustio vozilo i trčeći se udaljio prema reci Bosut, gde se sakrio u visoko rastinje. Policijski službenici su ga pozivali na mirnu predaju, međutim, osumnjičena osoba je u prvom trenutku počela da preti da će počiniti samoubistvo, da bi odmah potom iz vatrenog oružja počela da ispaljuje hice u smeru policijskih službenika - navodi policija, čiji su službenici zatim ispalili više upozoravajućih hitaca u zrak, a nakon što je on nastavio da puca na njih, oni su mu uzvratili.

Komšije u šoku

- Osumnjičeni potom ulazi u reku, ponovno izražavajući nameru da će počiniti samoubistvo i nastavlja ispaljivati hice prema policijskim službenicima, zbog čega oni ponovo uzvraćaju upotrebom vatrenog oružja. Nakon prestanka razmene hitaca policijski službenici uočavaju telo osobe kako pluta u reci - navela je policija. Antino telo iz reke su izvadili pripadnici JVP Vinkovci. Motiv za ubistvo oca i tragediju još je nepoznat.

Porodica o kojoj je reč, inače, u Vinkovcima slovi kao prilično imućna i situirana. Pokojni Antun i njegova supruga imali su četvoricu sinova, od kojih je 37-godišnjak bio s ocem u poslu s prevozom i trgovinom vezano uz drvene trupce. Antun se svojevremeno bavio iznajmljivanjem poker aparata, ali taj je posao napustio davno.

- Ubijeni je bio jedan od viđenijih Vinkovčana. Znam ga kao galantnog čoveka i gospodina s obrazom, koji je stekao novac baveći se privatnim preduzetništvom s aparatima za igre na sreću, a onda je odlučio ući u posao s trupcima, prevoz, trgovine, usluge i dobro im je išlo. Strašno je to što im se dogodilo – kazao nam je jedan Vinkovčanin. Šokirani su i komšije.

- Čuo sam pucanj, ali sam mislio da neko slavi pobedu Hrvatske i nisam na prvu obratio pažnju dok nas komšinica nije nazvala i pitala što se događa. Onda sam došao do prozora i video da policija trči vamo-tamo... Jedno sat vremena je tu bila strka, gore-dole se tu trčalo s oružjem u rukama, Hitna pomoć je tu dugo stajala, ulica je bila blokirana - ispričao nam je Slavko Radić, koji živi dve kuće dalje.

- S ubijenim sam se svakodnevno susretao u šetnji prema Sopotu. Dobri ljudi. Najmlađeg sina se sećam kao dečkića od 10-11 godina, a sada da ga vidim ne bih ga prepoznao. Jedan sin je u Zagrebu, jedan na Kanovcima, a treći po starosti sa svojom porodicom živi u kući pokraj roditeljske. Strašna tragedija - rekao je komšija.

Kurir.rs/ Jutarnji list