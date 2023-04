"NASELI SMO NA IGRU HRVATA JOŠ 70-IH" Štrbac: Relativizuju genocidnu NDH, a Srbe zbog slike Raduljice na Fejsbuku šalju u ZATVOR

Isticanje fašističkih simbola i pozdrava u Hrvatskoj neće biti krivično delo, već će se kažnjavati kao prekršaj protiv javnog reda i mira kaznama koje će iznositi do 4.000 evra.

To je predviđeno Nacrtom izmena Zakona o prekršajima, koji je predložilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i sada je u javnoj raspravi.

Njime se, kako piše Kurir, propisuje drakonsko povećanje novčanih kazni od 70 do 4.000 evra za, na primer, izvikivanje ustaškog pozdrava "za dom spremni" i isticanje fašističkih obeležja.

Prema ovom nacrtu, kazne za ove prekršaje su, navodi se, uvećane su do 23 puta. Da li će izmena Zakona uticati na iskorenjivanje zaostavštine nacizma u Hrvatskoj?

Na ova i mnoga druga pitanja odgovorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika Srbije i Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas.

Bosnić je rekao ideju o izmeni zakona, ali je i upozorio na poteškoće koje ga prate.

- Biće obrnuto. Smatram da ovako javna rasprava i prebacivanje na prekršajni nivo neće doprineti. Kako će da utvrde pojedince u masi. Da li će to važiti i za zastupnike u saboru. Ovo je sve u sklopu druge kampanje, koja traje od 1945. godine, a to je relativizacija svega što se dešavalo od 1941. do 1945. kao izuzetak za pozdrav 'za dom spremni'. To je ponovo otklanjanje od problema, šta ćemo sa nazivima ulica, trgova... Šta ćemo sa institutom? Tamo se institut društvenih znanosti zove dr Ivo Pilar, čovek je rasista i to utvrđeno - započeo je Bonsić, pa je dodao:

- Ovo je zamagljivanje stvari da nas odvuku od suštine, a suština je da je ta država bila genocidna tvorevina i da je nad Srbima izvršen genocid. I to je sasvim legalno.

Štrbac je rekao da je Hrvatska donela masu zakona kada je potpisala članstvo sa EU, pa je rekao da je problem u primeni:

- Mi smo naseli na igru Hrvata. Opisi ovih dela, remećenje javnog reda i mira, je napravljeno još 70-tih godina, a jedino se menjaju kazne, odnosno veličina kazni. Ranije su kazne bile do 150 evra sa maksimalnom zatvorskom kaznom od dva meseca. Sada je ostala zatvorska kazna, a povećana je novčana. Kada je Hrvatska ušla u EU, morala je doneti masu zakona koji su usklađeni sa evropskim zakonodavstvom. Previše je propisa u Hrvatskoj, kao i u svakom državi EU. Međutim, problem je u primeni propisa u praksi.

Potom je spomenuo slučaj Lošića, rekavši da Hrvatska ima službu koja prati društvene mreže:

01:53 HRVATI OSUDILI SRBINA NA 16 DANA ZATVORA ZBOG FEJSBUKA! Stručnjaci analiziraju zakon o nacizmu: Doznali smo za specijalnu službu

- Podsetiću na slučaj Mladena Lošića, koji je iz sela pored Knina. Vraćao se 2017. godine kod majke u to selo, malo su ga zadržali na granici, ali su ga pustili. Kada je prespavao, ujutru je došla policija po njega i odvela ga kod sudije za prekršaje. Njegov greh je bio što je na Fejsbuku stavio tri slike. Prva je bila pred crkve Svetog Marka, na godišnjicu Oluje. Druga je bila Đujića, četničkog komandanta. Treća je bila slika Raduljice, košarkaša koji je na glavi imao šubaru na kojoj je pisalo 'vrati nam se vojvodo na Dinaru ponovo'. Osudili su ga na 16 dana zatvora. Iz te presude smo doznali da postoji u Zagrebu, u centrali njihovog MUP-a, služba koja prati šta se stavlja na društvene mreže. Srbi, ako idu u Hrvatsku, neka povedu računa šta imaju na mrežama!

