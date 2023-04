DEČAKU (13) VRŠNJACI SLOMILI RUKU Očajna majka: Zlostavljaju ga već sedam godina, niko ne reaguje

Novi slučaj vršnjačkog nasilja dogodio se u utorak u Belišću. U sukobu sa drugovima iz razreda, 13-godišnji G. A., učenik 7. razreda OŠ Ivan Kukuljević u Belišću, polomio je obe podlaktične kosti desne šake. Bio je to, rekla nam je njegova majka, kulminacija sedmogodišnjeg psihičkog zlostavljanja njihovog sina od strane iste grupe dečaka.

– Posle časa, moj sin je došao do svog bicikla, kada mu je prišla petorica dečaka iz odeljenja koji su ga gađali od početka škole i sistematski psihički maltretirali, provocirali, vređali... A sada su to isto uradili, opkolili su ga, vređali i hteli da mu skinu sajlu kočnice. Sin je u jednom trenutku pustio bicikl i povio jednog od njih, koji je svoju torbu bacio na zemlju. Moj sin je došao do torbe i udario je dva puta, a kada se okrenuo i krenuo ka biciklu, ovaj dečak mu je pritrčao s leđa i toliko ga gurnuo da je pao na ruke i počeo da plače od bola koji je osećao. U bolnici se ispostavilo da su polomljene obe podlaktične kosti - ispričala je dečakova majka šta se dogodilo, prema onome što joj je rekao sin.

Roditelji su otišli ​​u školu da razgovaraju sa direktorom i rekli da će sve prijaviti policiji.

– Direktor nam je rekao da nisu zvali policiju, već da će im poslati svoj izveštaj. Ništa nisu ni prijavili socijalnoj službi, ali se tome nismo ni nadali, jer maltretiranje našeg sina traje od početka školovanja, ali škola po svemu sudeći ne može ili ne želi da promenimo bilo šta uprkos svim našim prijavama i zahtevima da se maltretiranje zaustavi. Samopouzdanje našeg sina je na nuli, vidno je tužan, nezadovoljan, frustriran i ljut. Do sada nije bilo fizičkog nasilja, ovo je prvi put, ali sada ne znam kako će se vratiti u školu posle ovih raspusta, u istom odeljenju sa tim dečacima - rekla je dečakova majka.

Rekla je i da su joj u školi rekli da će drugi dečak dobiti oštru opomenu.

(Kurir.rs/Jutarnji list)