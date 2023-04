NAJVEĆA PRIVATNA JAHTA UPLOVILA U HRVATSKU: Može da se ukrca samo 300 srećnika, a svako mora da ispuni KLJUČNI USLOV (VIDEO)

Luksuzni brod "Svet" uplovio je u Šibenik!

Na njemu je oko 300 putnika koji su i vlasnici broda. Borave u 165 luksuznih rezidencija od kojih neke imaju čak 300 kvadratnih metara. Imaju i pozorište, bazene, teniske terene...

Samo pola sata trebalo je posadi broda da uplovi u Šibenik i odmah privuče pažnju cele Hrvatske. Impresivni brod dug 200 metara izgleda kao većina drugih brodova za krstarenje koji mogu da prevezu do 2.500 putnika, međutim, samo oko 300 srećnika sa izuzetno dubokim džepovima može da se ukrca.

"Svet" je najveća privatna stambena jahta. Grdosija nema kabine već luksuzne apartmane koji su u vlasništvu putnika i to obično na godinu dana.

- Posada je međunarodna. Putnici su uglavnom američki državljani, ima i Australijanaca, a posadu čine ljudi iz raznih zemalja od Filipina preko Grčke i Hrvatske pa sve do Meksika. Ljudi koji putuju tim brodom su imućniji, ali nisu poznati javnosti. Nema poznatih ličnosti. To su jednostavno biznismeni i industrijalci koji uživaju u životu. Kada nisu na brodu šalju prijatelje ili rođake da uživaju u luksuznim apartmanima. Svako bira kako i kada će ostati na ovom jedinstvenom brodu koji plovi pod zastavom Bahama - objasnio je pomorski agent Milan Grujić iz Šibenika.

U opisu broda stoji da ima 165 rezidencija. Svaka ima po tri sobe i može se posebno urediti po ukusu vlasnika. Stanovi su od 150 do 300 kvadrata, ali ima i manjih od svega 30 kvadrata. Brod ima 12 paluba na kojima putnici borave u proseku tri do četiri meseca godišnje.

Zaista morate da zakopate duboko u džepove da biste se ukrcali na super-luksuznu jahtu, ali je takođe važno koliko su vam duboki džepovi. Da biste postali vlasnik jednog od stanova potrebno je da imate između 825.000 i sedam miliona dolara, ali pre nego što platite račun morate da dokažete da ste "teški" najmanje pet miliona dolara.

Putnici koji se ukrcaju mogu birati između četiri restorana, tri bara, pozorišta, biblioteke, a mogu se opustiti u fitnes centru, bazenima i teniskim terenima. Uveče je zagarantovan dobar provod uz zabavljače, komičare i džez umetnike. Da nikome ne bude dosadno, na brodu su razni kursevi, od slikanja do fotografije. Takođe možete potrošiti novac u brodskom butiku ili kazinu.

Boravak na brodu mnogi opisuju kao utopiju.

Brod je izgrađen u Norveškoj pre više od dve decenije i isplovio je 2002. godine. Izgradnja je koštala 266 miliona dolara. Ima najviše stalnih putnika koji nikada ne napuštaju brod iz više od 40 zemalja sveta. Oplovili su ceo svet i sada je na red došlo Jadransko more. Putnici će ploviti Mediteranom dva meseca od Turske do Gibraltara. Brod je prošao kroz Grčku pa preko Hrvatske kreće ka Italiji i Francuskoj. Nakon završetka putovanja Mediteranom biće viđen oko Grenlanda.

- Drago mi je što su uplovili i to baš ovaj brod. Moramo znati da nismo luka kao Zadar i da bi do nas mogli doći samo manji brodovi, a nama to odgovara. Šibenik sigurno ima ponudu za njih i nadam se da će naredna dva dana dok su ovde biti nezaboravna. Nadamo se da će biti još brodova ovog tipa iako je ovaj jedini na svetu. Zbog našeg položaja ovaj stil putovanja i putnika nam odgovara. Nisu ljudi koji žele da budu viđeni, ali su svakako dobrodošli - rekao je direktor Turističke zajednice grada Šibenika Dino Karađole.

