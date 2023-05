JEDAN UDARAC U GRUDI BIO JE FATALAN! Padala je kiša, majka je donela ćebe da ga pokrije do dolaska Hitne i gledala kako gubi sina

U kući preminulog tinejdžera vlada neopisiva tuga. Roditelji šesnaestogodišnjaka primili su poziv u 1:15 ujutru koji nijedan roditelj ne želi da primi.

Kako prenose hrvatski mediji, preminuli i uhapšeni bili su na proslavi 18. rođendana jedne devojke. Reč je o prostoru pored Joker bara u kostanjevačkoj Rijeci, nadomak Križevaca, koji se inače izdaje za žurke.

Neposredno pre odlaska na žurku, dva nerazdvojena prijatelja bili su u Džokeru na kafi jer je to mesto koje ionako posećuju svaki dan i druže se sa ćerkom vlasnika.

Ali oko 1.10 sati, njih dvojica su se našla u spoljašnjem delu dvorišta, u blizini tobogana, tačnije oko dva metra od ulaza. Posvađali su se bez povišenih tonova oko neke banalne stvari, a 17-godišnjak je udario 16-godišnjaka pesnicom u grudi, koji je posle dvadesetak sekundi pao na zemlju.

- Bio je to jedan udarac u grudi. Padala je kiša, pa su pozvali majku 16-godišnjaka da donese ćebe da ga pokrije do dolaska Hitne pomoći. Majka je bukvalno poletela u totalnom šoku i, ne mogu da vam opišem te trenutke neizvesnosti dok gleda kako gubi sin do dolaska Hitne pomoći – rekao je sagovornik.

Svi su mislili da će, u jednom trenutku, 16-godišnjak ustati, reći nešto. Vlasnik lokala, ali i prostora pored lokala gde se organizuju proslave, plakao je kao kišna godina kada smo mu prišli. Ne može da veruje da preminulog mladića više nema, da se dogodila takva tragedija.

- Zamislite, pošaljete dete na rođendan i dobijete poziv da je mrtvo. Bio je veoma slatko dete, veoma dobar sa mojom ćerkom, svi su se dobro slagali. Bio je sportski tip, živeo je zdravo, bio dobar đak i mesto ga je volelo - kratko nam je rekao vlasnik lokala.

Kurir.rs/Jutarnji list