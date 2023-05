MILANOVIĆ: Između pozdrava "Za dom spremni" i pokliča "Slava Ukrajini" nema razlike! Ne želim da to slušam u Hrvatskoj

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je danas da između pozdrava "Za dom spremni" i "Slava Ukrajini" nema razlike.

- Mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput "Za dom spremni" sa strane. Ne mogu te preodgajati. No između "Za dom spremni" i "Slava Ukrajini" nema razlike - rekao je Milanović na svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba.

Milanović je naglasio da poklič "Slava Ukrajini" ne želi da sluša u Hrvatskoj.

- To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili hiljade Jevreja i Poljaka… To ne želim da slušam u Hrvatskoj. To što su se neki lideri navukli na to me ne zanima. Neka izmisle drugačiji pozdrav. Neka maknu i Rusiju i Ukrajinu, Kijev je daleko, Moskva još dalje - dodao je Milanović.

DECA NE TREBA DA GLEDAJU ORUŽJE Milanović je prokomentarisao i Dan Hrvatske vojske. - Dovoljno je što iznosimo oružje pred porodice, a sa druge strane deca gledaju oružje... Oružje i vojska treba da budu tamo gde im je mesto - navodi hrvatski predsednik.

Šef države se osvrnuo i na korišćenje pozdrava "Za dom spremni" u Hrvatskoj.

- Svoju poentu sam rekao u više navrata. Ne mogu to raditi unedogled. To nam pravi štetu. Komemoracija u Blajburgu je ponižavajuća za Hrvatsku. Ako to nekima u Hrvatskoj nešto znači ili ako im je tamo stradao neko drag i nedužan postoji dosta načina za komemoraciju. Da nismo provocirali Austrijance mogla je i dalje biti u Austriji. To je borba protiv tlačitelja i tirana iz Njegoševe strofe... Za nekoliko dana će biti godišnjica bitke na Sutjesci gde su poginule stotine Dalmatinaca. Meni je to antifašizam - rekao je Milanović.

