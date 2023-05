MAŠALA! MILA SVAKOG MESECA ČEKA MALO BOGATSTVO: Poznato koliko će Đukanović zarađivati do odlaska u penziju

Doskorašnji crnogorski predsednik Milo Đukanović primaće od narednog meseca oko 1.680 evra platu kao počasni šef države.

Đukanović ima pravo na platu shodno Zakonu o predsedniku, a prema navodima Vijesti odlučio je da tu mogućnost iskoristi. Rešenje o naknadi potpisao je predsednik skupštinskog Administrativnog odbora Dragan Krapović, a Odbor bi odluku trebalo da konstatuje na nekoj narednoj sednici.

Milo Đukanović, kako je propisano zakonom, ima pravo na 70 odsto zarade iz poslednjeg meseca pre prestanka funkcije uz odgovarajuće usklađivanje. Naknadu će koristiti kao počasni predsednik države do penzije.

Počasnu titulu bivšeg predsednika, koju je do sada imao samo Filip Vujanović, doskorašnji šef države mogao bi koristiti u narednih pet godina što bi se gotovo poklopilo i sa njegovim odlaskom u starosnu penziju jer će u februaru 2028. godine napuniti 66 godina.

Vijesti su ranije najavile da će Đukanović iskoristiti mogućnosti koje mu pripadaju po isteku funkcije. Tu pored počasnog naziva i plate spadaju i posebne kancelarije, administrativne podrške, ali i zvanična policijska pratnja.

Ta prava imaju predsednici Crne Gore koji su tu dužnost obavljali od nezavisnosti Crne Gore 2006. godine.

Milatoviću plata oko 2.200 evra Administrativni odbor je rešenjem dao saglasnost za zaradu novog predsednika Jakova Milatovića koja će iznositi oko 2.200 evra. To će takođe biti konstatovano na nekoj narednoj sednici. Milatović je izabran za predsednika na izborima 2. aprila 2023. godine, a na dužnost je stupio danom polaganja zakletve pred poslanicima u Skupštini 20. maja.

Đukanović je prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije zarađivao mesečno oko 2.400 evra, a u imovinskoj karti se navodi da ima dva stana, jedan koji je dobio na poklon, a drugi otkupljen "društveni stan". Suvlasnik je firmi "Global Montenegro" i Univerziteta "Donja Gorica". Na ime firme koja je osnivač univerziteta "Univerzitates" upisane su desetine hiljada kvadrata zemljišta i nekretnina.

Njegova supruga Lidija ima platu od oko 2.100 evra i vozi "audi 3".

Đukanovićev stil života godinama je pod lupom javnosti jer se tiče utisak da je raskošniji od onog što su njegovi prijavljeni prihodi. Agencija za sprečavanje korupcije se međutim retko upuštala u kontrolu, a većinu inicijativa za istragu je odbacivala kao neosnovane bez obzira na Đukanovićeva luksuzna putovanja u eksluzivna odmarališta i hotele po svetu.

Iako su mediji više puta objavljivali fotografije o skupocenim asesoarima i haljinama njegove supruge Lidije ASK nikada nije došao do saznanja o mogućim sumnjivim izvorima prihoda. Novembra 2022. godine je ispitivala njen životni stil zbog skupocene garderobe u kojoj se pojavljuje u javnosti, ali tada nisu utvrđene nepravilnosti koje bi dovele do pokretanja bilo kakvog postupka.

ASK je pokrenuo postupak nakon što je Đukanovićeva supruga na protestu opozicije 2022. godine nosila "Diorov" prsluk koji je prema podacima sa sajta te modne kuće koštao 4.200 evra.

Vijestima je pre dva dana iz ASK odgovoreno da će proveriti ko je i na koji način poklonio službi bivšeg predsednika države dva automobila marke "audi A8" koji se ne nalazi u evidenciji poklona.

(Kurir.rs/Vijesti)