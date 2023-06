HIT SNIMAK IZ SPLITA! GOSPOĐI PREKIPELO OD BESA: Pogledajte kako je RASTERALA TURISTE koji su mokrili ispod prozora MUKA ŽIVA

Meštani Splita od početka turističke sezone ponovo muku muče sa bahatim gostima koji se olakšavaju i prave nered gde god da stignu.

Revoltirani meštani bukvalno su primorani da organizuju noćne straže kako bi se zaštitili od turista koji svaki ćošak starog dela grada koriste umesto toaleta.

Jedna takva scena postala je hit na društvenim mrežama! Žena sa snimka uspela je usred noći da spreči dvojicu mladića da se pomokre na vrata molitvenog prostora lokalne islamske zajednice.

- Šta to radiš?! Sklanjaj se odatle! Odmah se sklanjaj odatle! J*beni idiote - vikala je žena na turiste na engleskom.

Mladići su odmah pobegli, ali nema sumnje da su pronašli drugo mesto da se olakšaju.

Komentari se samo ređaju.

- Uradila žena više u dve večeri nego policija i redari za mesec dana - navodi jedna korisnica.

- Engleski jako naglašen i 100 odsto razumljiv - primetio je jedan korisnik.

- Svaka čast gospođi! Neka ih je isprašila. Ne mora se biti fin s takvima - dodaje druga korisnica.

Mnogi međutim komentarišu da se strani gosti u komentarima stalno žale da Split nema dovoljno javnih WC-a.

Vrata medžlista se inače gotovo svake noći nalaze na meti bahatih turista.

- Gotovo svakog jutra u sezoni se spuštamo do ulaza s kantom vode pošto tamo stoji lokva urina. To je sramota! Naše kamere sve to beleže i to frontalno. Imamo snimaka koliko hoćete, ali meni se da vam pravo kažem gadi da to i gledam - rekao je nedavno glavni imam Islamske zajednice Split Vahid Hadžić za Slobodnu Dalmaciju.

Hadžić navodi da su tražili pomoć od komunalaca, ali su dobili odgovor da ne mogu ništa da urade jer ih ima premalo.

Bahate turiste tako teraju meštani ili konobari iz lokalnih objekata.

(Kurir.rs)