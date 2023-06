HRVATSKI POSLANIK TRAŽI OTVARANJE JAVNE KUĆE: Snimak sednice parlamenta postao hit na mrežama: Ja bih PRVI DOŠAO (VIDEO)

Nezavisni odbornik u dubrovačkom parlamentu Ivica Roko tražio je od gradonačelnika Mata Frankovića otvaranje javne kuće u tom gradu.

Roko je na sednici parlamenta imao dva pitanja za gradonačelnika, jedno se odnosilo na javnu kuću, a snimak njegovog izlaganja postao je hit na internetu. Odbornik je pitao gradonačelnika dokle se stiglo sa njegovim predlogom o otvaranju javne kuće.

- Interes građana je ogroman. Stalno me zaustavljaju i pitaju. Ja bih došao prvi! Ja bih prvi pošao odmah - rekao je Roko koji je prasnuo u smeh i odmah dobio opomenu od predsedavajućeg.

Franković mu je odgovorio da je to pitanje koje treba da se reši na nacionalnom nivou.

- Lično nisam za to, međutim, nisam ja taj koji donosi zakonske mogućnosti. Videćemo da li će se Hrvatska pridružiti članicama EU koje to dozvoljavaju. Mislim da to nije u redu - naveo je gradonačelnik.

Roko ipak nije hteo da odustane. Najpre je prilazeći govornici oborio čašu sa vodom, a zatim je tokom izlaganja izrekao psovke i vulgarne opaske vezane za žene.

- Ja znam da to ima. Evo ja bih prvi pošao. Joooj da mi je sada mlada i plava - šokirao je Roko kolege odbornike.

Nakon kraće svađe sa predsedavajućim izbačen je sa sednice.

- Idem ja na pivu - čuje se na snimku.

