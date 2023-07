TURISTI SE ZGROZIO ŽIVOT OD PRIZORA NA HRVATSKOM PRIMORJU: Više me nećete videti da ulazim u more, GLEDALO ME JE DIREKTNO U OČI

Zbog neprijatnog iskustva tokom svog odmora u Hrvatskoj, jedan strani TikToker privukao veliku pažnju kada je na ovoj društvenoj mreži podelio snimak u kom objašnjava na šta je naišao u moru dok je plivao "kao meduza". Video je preko noći postao viralan i ljudi su zgroženi.

Na svom TikTok profilu, mladić je snimajući prelepo more, jahte i luksuzne brodove, opisao užasnu situaciju koju je doživeo na Hrvatskom primorju. Kako je objasnio, dok je plivao naleteo je na nešto što mu je zgrozilo život i zbog čega ga "nikad više nećemo videti da ulazi u more".

"O moj Bože, ne mogu da verujem, ne mogu ni da govorim. Nećete verovati šta sam upravo mojim očima, mojim zenicama", rekao je on u šoku.

A onda nastavio svoje izlaganje.

"Ljudi ja sam u Hrvatskoj. Pomislio sam 'hajde da budem avanturista'. Tako da sam skočio u more, jer vidite more, plavo i čisto. Takođe, tu je dosta jahti, luksuznih brodova.

Ušao sam u more, plivao kao meduza, uživao sam kao delfin.. i slušajte me sad, naleteo sam na go**o! G**no je bilo u vodi, to je plivalo, "gledalo" me je direktno u oči. O Bože ne mogu da dišem. Nikada me više nećete videti da ulazim u ovo more" pričao je TikToker u svom videu, kada je dodao da ne veruje da u ljudima ima toliko drskosti da obavljaju nuždu u istom moru gde drugi ljudi plivaju.

"Dobrodošao u Hrvatsku"

Video snimak je brzo postao viralan. Sa preko pet miliona pregleda i skoro milion lajkova, mnogi korisnici ove mreže bili su baš kao i on, zgroženi idejom da to neko radi u moru, a bilo je i onih koju su se smejali njegovoj situaciji.

"Užas, to je takvo nepoštovanje drugih turista", "Dečko razumem traumu, ali smiri se ti jedva dišeš", "Zamislite da osoba koja je to uradila vidi video", "Meni je muka od same pomisli" ,"Malo malo pa se vratim na ovaj video da se ismejem lepo", bili su samo neki od komentara.

A onda mu je neko poželeo i dobrodošlicu, te napisao:"Dobrodošao u Hrvatsku", stoji u komentaru.

