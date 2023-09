NEMAC ZBOG OSE UMALO POJEO POSLEDNJU VEČERU: Turista na ivici smrti, brodić Hitne pomoći daleko, a helikopter ne leti zbog bure!

Prava drama odvijala se u utorak u Zaklapatici na dalmatinskom ostrvu Lastovu kada je nemačkog turistu osa ujela dok je večerao.

Slobodna Dalmacija navodi da je ovaj šezdesetogodišnjak po svemu sudeći bio alergičan na ubod ose, pa je ubrzo pao u anafilaktički šok. Odmah je pozvana doktorka na tom ostrvu koja je mu je dala propisanu terapiju.

Međutim, nesrećni Nemac nije reagovao ni nakon treće doze leka, pa je doktorka ustanovila da je zbog jake alergijske reakcije u kritičnom stanju i da ga hitno treba prebaciti u bolnicu.

Da nije bilo Frane Škratulje, vlasnika "Santor travela" i njegovog desetak metara dugog gumenjaka kojim prevozi turiste na izlete, letovanje na Lastovu za tog gosta bi se završilo tragično.

foto: Beta/Lana Slivar Dominić

Pošto je u utorak uveče duvala jaka bura, prevoz helikopterom nije bio moguć, pa je pozvana brodić Hitne pomoći koji je stacioniran u Dubrovniku.

- Rekli su nam da im je do Lastova potrebno od dva do dva i po sata plovidbe, a budući da je bilo mora, put bi trajao sigurno i duže – kazao je Škratulja hrvatskom listu.

On je dodao da park prirode Lastovo ima adekvatan brodić, ali dok bi se skupila posada i dok bi stigli čovek bi verovatno umro, pa se zbog toga on odmah ponudio da ga do korčulanske uvale Brna preveze gumenjakom ako vremenski uslovi to dozvole.

- U Brnu smo stigli za pola sata, a tamo je već čekala Hitna pomoć koja je Nemca odvezla u dubrovačku bolnicu – ispričao je Škratulja, dodajući da su mu javili da je nemački turista u medicinsku ustanovu stigao u poslednjem trenutku i da se oporavlja.

(Kurir.rs/Slobodna Dalmacija)