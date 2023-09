MILANOVIĆ OPET PROVOCIRA: Kosovo je realnost i Srbija će na to morati da se privikne

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je u radnoj poseti SAD, izjavio je danas da je Kosovo realnost i da će Srbija na to morati da se privikne.

On je tako komentarisao izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučiča vezanu uz njegov poziv članicama Ujedinjenih nacija da priznaju Kosovo, saopštila je pres služba predsednika Hrvatske.

„Evo, vidim ovih 100 zemalja stalo u red da poslušaju Milanovića, sve se guraju. Eno tamo kažu: ‘Pozvao nas Milanović, pa stojimo da potpišemo za nezavisno Kosovo’. Videla žaba da se konj potkiva, pa i ona nešto da kaže po tom pitanju“, citirali su Vučićevu izjavu u Njujorku domaći mediji posle pitanja kako komentariše Milanovićev poziv.

Uz poziv Srbiji i Kosovu da se drže dogovora i onoga što je potpisano, Milanović je rekao da „podržava pravo albanskog naroda na Kosovu i kosovske države na opstojnost, kao što podržava i njihovo članstvo u UN“.

„Srbija to može da opstruiše, to već i radi, ali Srbija je svesna da je Kosovo realnost. Nije lako, ali moraće se priviknuti na to, rekao je Milanović, koji je ranije u obraćanju Generalnoj skupštini UN, među ostalim, pozvao na priznanje Kosova.

Kurir.rs/Beta