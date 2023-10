OGLASIO SE HRVATSKI REPORTER SA HIT SNIMKA IZ IZRAELA: Objasnio zašto je legao na zemlju i šta su žene iza njega radile (VIDEO)

Hrvatski reporter Petar Vlahov momentalno je postao hit na društvenim mrežama zbog nesvakidašnjeg uključenja u dnevnik iz ratom zahvaćenog Izraela!

Vlahov se uključio u dnevnik HRT-a, podsetimo, noseći šlem na glavi i gotovo ležeći na zemlji, odajući pri tome pozu nekoga po kome padaju bombe, ali iza njega su bile dve žene koju su opušteno stajale pored automobila.

Brojni komentari i neumesne šale pojavile su se nakon dnevnika na društvenim mrežama, a mnogi su potcenili opasnost u kojoj se Vlahov našao pa su tako pojedini korisnici olako pisali kako je reporter "ležao dok su žene iza njega opušteno gledale u mobilni telefon".

Hırvat gazeteci Petar Vlahov, hava saldırısı sırasında yayına bağlanmış gibi yaptığı için alay konusu oldu. Yerde yatarak yayına bağlanan Vlahov'un sunumu sırasında, arkada insanların sakince ve ayakta durduğu görülüyor. pic.twitter.com/PQTEuRoBqh — Erkin Öncan (@erknoncn) October 12, 2023

Petar, koji se trenutno nalazi u Tel Avivu, otkrio je šta se tačno dogodilo prilikom uključenja u dnevnik.

- Nije mi bilo svejedno iako me je to podsetilo na Domovinski rat. Prošlo je sve kako treba. Napad je trajao oko dva minuta i to srećom bez posledica - rekao je Petar za Večernji.

Reporter navodi da je u trenutku napada krenuo u obilazak naselja blizu Aškelona na zapadu Izraela.

- S obzirom na to da tamo često dolazi do raketnih okršaja u prtljažniku smo nosili pancirke i kacige koje nam je osigurala ambasada. Tokom puta stigla je SMS poruka od IDF-a da će za manje od minuta doći do raketnog udara na prostoru kojim se krećemo. Napustili smo vozila po protokolu i dograbili kacige i čekali da prođe napad. Nakon toga smo još "vrući" snimili stand-up - objašnjava Petar.

Navodi da korisnicima društvenih mreža ne zamera ništa, ali nema lepe reči za pojedine kolege i medije koji su snimak koristili za sprdnju.

- Razlog zašto su drugi gledali u mobilne telefone jeste to što su iščekivali poruku hoće li biti drugog talasa napada. Zbog bezbednosne procene vratili smo se u sigurniji Tel Aviv - navodi Vlahov.

(Kurir.rs)