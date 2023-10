PLENKOVIĆ O NOVOJ GRANIČNOJ KONTROLI U ŠENGENU: Slovenija je morala da se konsultuje sa Hrvatskom

Na današnjoj sednici hrvatske vlade premijer Andrej Plenković je komentarisao i kontrole na granicama između Hrvatske i Slovenije koje je najavila Ljubljana.

Indeks prenosi da je Plenković kazao da kontrolu na granicama ima već devet zemalja unutar EU.

- Jedna od posledica ove situacije na Bliskom istoku, nakon napada Hamasa (na Izrael), jeste odluka pojedinih država Evropske unije da zbog terorističkih pretnji i pitanja nacionalne bezbednosti dodatno preduzimaju mere poput ovih koje su najavile Italija i Slovenija - kazao je Plenković o novoj graničnoj kontroli na području Šengenskog sporazuma.

On je rekao da je razgovarao juče o toj temi sa slovenačkim kolegom Robertom Golobom, a ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović sa svojim kolegom Boštjanom Poklukarom, dok je u planu i skori susret ministara Hrvatske, Slovenije i Italije

- Uvođenje graničnih kontrola nije novitet, do njega dolazi zbog promena i procena o bezbednosnim pretnjama. Ovo je privremeno, ovo je izuzetak i samo poslednja mera koja je u strogim uslovima sprovodiva. Članice treba da procene i obrazlože kako će to smanjiti migracije i kako će to smanjiti terorističku pretnju. Država članica treba da se konsultuje sa susednim državama na koje se ta odluka odnos - poručio je premijer Hrvatske.

(Kurir.rs/Index.hr)

Bonus video:

04:08 KO FINANSIRA NEMIRE NA TLU EVROPE?