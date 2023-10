"U POLITICI BOJKOT NIKADA NIJE OPCIJA" Medojević: Nova vlada je FOTOKOPIJA korumpiranog DPS-a nisam optimističan! ONI SU AMATERI

Nebojša Medojević, predsednik Pokreta za promjene gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije obasnivši gledaocima zašto je u Crnoj Gori i popis stanovništva političko pitanje.

Zašto se popis koristi kao politički alat za dodatnu polarizaciju društva?

Popis u Crnoj Gori bi trebalo da se održi od 1. do 15. novembra ove godine, inače kasni dve godine, jer je trebalo da bude održan 2021, tada ga je odložio tadašnji prmeijer Zdravko Krivokapić .Pregovori o formiranju 44. Vlade Crne Gore reklo bi se idu u dobrom smeru, mada je još uvek nejasno ko će sve staviti potpis na koaliciioni sporazum.

Crna Gora je u vanrednom stanju još od 30.avgusta 2020. godine, osvrnuo se sagovornik voditeljke Olje Lazarević na prethodnu situaciju i podlogu koja je dovela do današnjeg stanja u CG:

- Sve je to kriza političkog sistema i posledica haosa. Sve je to demontaža starog sistema i "dil" sa Đukanovićem o međusobnom neugrožavanju interesa. DPS je krenuo u radikalizaciju od 2020. godine, od partije levog centra, oni su postali ekstremni desničari, koji sprečavaju odvijanje normalnih demokratskih procesa i misle da će im popis doneti političku korist. U politici bojkot nije opcija! Jer ako bojkotujete, to se zna - vi se isključujete! - istakao je Medojević.

On smatra da bi trebalo da su presrećni što ih ova vlada nije hapsila, niko nije ključne ljude DPS pozvao čak ni na razgovor povodom korupcije, iako ne mogu da se pomire sa činjenicom da su izgubili vlast.

- Izgleda da ćemo opet imati vladu iza koje stoji čitav niz znakova pitanja. Program te vlade i "Evropa sad dva" može da razori državno tkivo jer ukidaju sistem međugeneracijske solidarnosti u penzijskom osiguranju, obavezno državno osiguranje za plaćanje doprinosa, a sam mandator je više puta pokazao da mu je bliži DPS nego koalicija "Za budućnost Crne Gore" jer u samoj vladi imate jedne amatere. Sa druge strane imate ljude koji su sa aspekta sumnje ušli u korupciju i kriminal. Spajić je povezan sa tajkunima DPS - šverc narkotika i cigareta kroz organizaciju narko kartela do priliva stranih dražvaljana iz Ukrajine, Rusije i Turske, jedan opšti haos za koje treba imati kompetentne ljude za ozbiljnu političku vladu - rekao je, naglasivši da je veliki pesimista kada je rečo trenutnoj vladi:

- Pesimista sam kada je u pitanju sastav ove vlade. Zahuktava se hiperinflacija. Imate ljude koji su u nelegitimnim odnosima sa delovima bivšeg režima i tajkunima, "Za budućnost Crne Gore" neće biti u vladi, tu je minimalni stepen poverenja, a pokret "Evropa sad" je apsolutno fotokopija Demokratske partije socijalista i tu će doći do promena odnosa prema Srbiji, sankcija Rusiji i priznavanja Kosova to će opteretiti ovu vladu. Spajić će nastaviti politku Vašingtona, i slušanje spoljno političkih instrukcija, prethodnu poltiku DPS -a, i centri moći globalne duboke države sa kojim je uspostavio sjajnu komunikaciju - kada je nezakonito zadužio državu za 750 miliona evra 2020. godine - istakao je Medojveić

