"ŽENA NIJE NORMALNA" Jelena imala velike probleme sa svekrvom, odlučila da ih reši OVAKO - "Tu je već počela ozbiljno da mi preti"

Odnos svekrva i snaja često zna da bude napet još od samog upoznavanja, a njihova netrpeljivost u nekim porodicama bude toliko jaka da se nekad sve završi razvodom. Tako nešto upravo se desilo jednoj Jeleni koja je zbog nesnosnih odnosa sa svekrvom morala da okonča svoj prvi brak.

Međutim, da stvar bude još gora na isti tip svekrve naletela je i u drugom braku.

Jelena iz Turopolja u Hrvatskoj objasnila je da ima svekrvu koja je u kući kao "zapovednik vojske". Ipak, kako je prošli brak okončala upravo zbog jedne takve žene, sada tvrdi da će postupiti mnogo pametnije i da neće dozvoliti da je iko navuče na tanak led.

"Svekrva je u svojoj kući zapovednik vojske. Ali u mojoj kući niko neće zapovedati ni meni, ni mom mužu ni mom detetu. Pokušala je na sve moguće načine, ali ja sam tu školu jednom prošla u prošlom braku i ne mislim da ponavljam taj razred. Zbog jedne sebične i zapovednički nastrojene svekrve razvela sam se mlada, sa 26 godina, nakon tri godine braka. Ovaj put nema te sile da me opet navuče na tanak led", rekla je Jelena.

foto: Profimedia

Ispričala je kako je zapravo sve počelo.

"Svekrva i svekar pomogli su nam da renoviramo staru kuću koju smo kupili na kredit, u mestu u kojem i oni žive. Kad smo počeli da opremamo kuću, krenula je da se meša u to kakvu ćemo kuhinju da izaberemo, pametovala zašto je neka radna ploča za jednokratnu upotrebu, a druga vrhunska. Znala je zašto će zlatne ručke stalno biti prljave, i zašto treba da kupimo mat pločice, a ne sjajne", objasnila je ona.

A onda dodala da se tu nije zaustavila.

"Naručila nam je u jednom trenutku i stolara da dođe da izmeri stepenice za sprat, ja nisam tada bila kući. Ali je ona to htela da radi po meri, čak bi i sve platila. Ma malo sutra, draga svekrvo. Rekla sam joj kad sam saznala, da majstora može da isplati do mere do koje je napravio, i da momentalno otkazuje svoj dogovoreni posao", rekla je Jelena, te dodala da joj je objasnila da će naručiti za njenu kuću sve sama, kada se njen suprug i ona dogovore, zbog čega se "uvredila do bola".

Krenula da ukrašava i dvorište

Kaže potom i da je počupala pola svoje bašte kako bi donela biljke za dvorište sina i snaje.

"Jedno jutro vidim kolica, lopatu, makaze za živu ogradu, kupovnu zemlju, i nju u gumenim čizmama kako radi. 'Ma nećeš meni ukrašavati dvorište', pomislila sam i izjurila ispred nje. Poslala sam kući i nju i njena kolica i sve što je stalo u njih. Tu je već počela ozbiljno da mi preti. Ali da je stala, nije nikako", objasnila je Jelena.

foto: Profimedia

Novi ispadi krenuli su kada se Jelena porodila.

"Toliko pameti još niste imali prilike da čujete ali ni vidite. Ispalo je da ne znam ni sedim s bebom u rukama, a kamoli nešto drugo. Govorila mi je da je ona dojila mesec dana i prešla na flašicu i spasla se, i da mom detetu neće biti ništa ako se ne maltretiram toliko. Mislila je, verujem, da će ga uz flašicu moći voditi kod sebe ili u šetnje, ali to joj nije prošlo za rukom. Kao ni pokušaj da mu s četiri meseca ponudi njenu sarmu. Žena nije normalna, kažem vam", govorila je ljutitim glasom Jelena za portal "Moje vrijeme".

Gurala odnos do krajnje tačke

Kad je shvatila da snaja dete još dugo ne želi da ostavi samo kod nje, te da će do godinu dana da ga doji i da s bebom neće imati prilike da ostane sama, poludela je još više.

"Toliko se iznervirala, da mi je rekla da sam ja zlo koje će maknuti od svog sina, da će mi razbucati brak pa makar joj to bilo poslednje u životu. Ali srećom je moj muž razuman, video je davno da mu majka samo komanduje i da je i otac njena žrtva. Pa se spaso i otišao od nje prvom prilikom, s prvom platom", rekla je Jelena.

Kaže potom da se sada vide samo za praznike i rođendane, kad mora da je istrpi na par sati, a i tada uzme tabletu za smirenje.

"Muž ide kod njih sa detetom, a ona uvek pita: 'A gde vam je rogata?'. Neka mi se smeje, ali je moj muž izabrao mene, a ne majku koja mu je postavljala ultimatume. Moj bivši je izabrao svoju majku, nek' mu je sa srećom, samo to mogu reći", reči su s kojima je Jelena završila svoju ispovest.

(Kurir.rs/Moje vrijeme)