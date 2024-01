HRVATSKA SE ZABELELA! Snijeg pada na Sljemenu, na Platku, na snazi CRVENI METEOALARM u pojedinim regijama

Na Platku posetioci danas uživaju u snežnim radostima.

Ljudi uživaju u sankanju, grudvanju, a neki su stigli samo prošetati kroz netaknutu prirodu pod snegom.

Osim na Platku, sneg pada i u okolini Zagreba i na Sljemenu. Stvaranje snežnog pokrivača verovatno je uglavnom u gorju.

Na Jadranu će duvati umerena do jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim udarima, pa je duž obale severnog Jadrana naveče i u noći moguća pojava snega, javlja DHMZ. Visina snijega mogla bi biti između pet i deset centimetara.

Kolovozi su mokri i klizavi u većem delu zemlje. Slab sneg pada mestimično i u Lici i severozapadnoj Hrvatskoj. Gusta magla smanjuje vidljivost na putevima u Gorskom kotaru. U priobalju duva jaka i olujna bura. Na snazi je niz zabrana i ograničenja u saobraćaju za pojedine grupe vozila, a u prekidu su i pojedine linije u pomorskom prometu. Za deo zemlje izdan je crveni meteoalarm.

Crveni meteoalarm odnosi se na rječku regiju, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Na tom području mogući su udari vetra od 65 do 180 km/h. Za zapadnu obalu Istre i severnu Dalmaciju DHMZ objavio je narančasto upozorenje jer su na tom području mogući udari vetra od 65 do 95 km/h. Žuto upozorenje odnosi se na zagrebačku regiju, karlovačku, gospićku, kninsku, splitsku regiju te srednju i južnu Dalmaciju. Udari vetra u tim delovima Hrvatske mogu biti od 65 do 85 km/h.

- Na terenu problem stvara jak vetar, i to na deonici autoputa A6 između Delnica i Kikovice, udari vetra su do 80 km/h. Svi osim putničkih vozila moraju da koriste druge pravce, izjavila je novinarka Dajana Kruneš. Što se tiče snega, problema za sada nema, iako su dežurne ekipe već na terenu. - Sneg za sada nije pao u većoj količini, ima ga nešto u višem gorju, na primer u čabarskom kraju. Zabeleo se malo i Platak, a u ovim drugim krajevima on se očekuje u drugom dijelu dana, kada će kiša i susnežica preći u pravi sneg, dodala je.

