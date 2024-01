HRVATSKA POGOĐENA STRAŠNOM SNEŽNOM OLUJOM: Putevi PARALISANI, saobraćaj u zastoju, a NEVREME se kreće ka SRBIJI (VIDEO)

Najavljeno pogoršanje vremena stiglo je u Hrvatsku, a prema poslednjim informacijama svežija vazdušna masa ide ka Srbiji.

Sever Hrvatske već se zabeleo, a ima ga i u Hrvatskom zagorju, Međimurju, delovima Zagreba i okolini, Velikoj Gorici.

U Zagrebu padavine uveliko otežavaju saobraćaj, a u zagorju se očekuje i do pola metra snega.

S obzirom na najavljene padavine i pad temperature, Zimska služba podružnice Zagrebačke ulice je podigla nivo spremnosti na treći od četiri stepena.

Snega će biti u gorju, u središnjoj Hrvatskoj te na istoku zemlje nešto manje. Do kraja dana u gorju se očekuje i do pola metra snega.

Posebno se upozoravaju stanovnici unutrašnjosti na pad temperature u jutarnjim satima, koji će pridoneti prelazu kiše u susnežicu i sneg, uz formiranje snežnog pokrivača.

Zbog olujnih i orkanskih udara bure za četiri regije je upaljen crveni meteoalarm.

Svežija vazdušna masa ide ka Srbiji i u danu pred nama će spuštati temperaturu najpre na severu, a zatim i u ostalim krajevima.

U narednim satima temperatura će biti u padu pa će kiša postepeno prelaziti u sneg. Sneg očekujemo najpre na severu i zapadu zemlje. Kasno večeras snežne padavine stići će i do krajnjeg juga Srbije, dok će na severu u to vreme prestati. Može doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača.

U Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog snega/leda.

(Kurir.rs/Novosti/Index/Preneo: A.N.)