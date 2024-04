MILORAD PUPOVAC ZA KURIR TELEVIZIJU: Domovinski pokret je osvojio 14 mandata na antisrpskoj kampanji! SADA SVE ZAVISI OD HDZ-a

Prema prvim nezvaničnim rezultatima, na juče održanim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, HDZ je osvojio ili tačnije rečeno, sa prvobitnih 67 pao na 60 mandata, SDP odnosno koalicija Rijeka pravde osvojila je ili ostala na 42, dok je Domovinski pokret osvojio 14 mandata.

Oko 3,7 miliona birača odlučivalo je o tome ko će u naredne četiri godine biti njihovi zastupnici u Saboru i ko će imati priliku da formira vladu. A da li je ovako nešto i očekivano i da li će zapravo sudbinu Hrvatske od danas krojiti Domovinski pokret, urednica i voditeljka jutarnjeg programa Redakcija Snežana Petrović pitala je predsednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca.

- Pa rezultati su u granicama očekivanja. HDZ je osvojio 61 mandat, to je 3-4 mandata manje nego što je osvojio pre 4 godine i on je sasvim sigurno pobednik na ovim izborima, ali pobednik koji ne može formirati većinu rutinski nego će biti potrebni različiti oblici pregovaranja i dogovaranja gde su s jedne strane zastupnici nacionalnih manjina, njih osam među kojima je tri zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, a onda ostaje pitanje ko će biti taj dodatak ili ko će biti taj s kojim će premier Plenković, odnosno predsednik HDZ-a i ta stranka hteti da formiraju potrebnu i stabilnu većinu - rekao je Pupovac.

Voditeljku Snežanu Petrović zanimalo je da li se može reći da će sve ipak zavisiti od desnice imajući u vidu izjavu lidera opozicionog domovinskog pokreta Ivana Penave koji je sinoć izjavio da će već danas početi da kroje sudbinu Hrvatske, ali i da saradnja sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom ne dolazi u obzir pod bilo kakvim uslovima.

- Pa Domovinski pokret i njegov predsednik i ostali su zapravo polučili tako dobar rezultat na antisrpskoj kampanji i na kampanji protiv SDSS-a i na kampanji koja je bila povezana sa drugim desnim elementima, najdesnijim elementima u hrvatskoj politici. To im se pokazalo kao dobra karta koja im je donela tako velik broj mandata. Kako će to u konačnici izgledati, videćemo, kako će se držati HDZ u celoj toj priči, a koliko smo čuli držaće se svoje politike i svoji programa kakav je imao i do sada. To ćemo sve još videti. Ono što je sasvim sigurno važno za Hrvatsku jeste da bi bilo dobro da se politička scena smiri barem do određene mere, da se političke tenzije smire barem do određene mere, da se ta vrsta ekstremne nacionalističke retorike koja je bila dominantna pre izbora i tokom izbora, da se sve smiri. Koja će tu formula biti pronađena, to je sad pitanje, ali interes svih zainteresovanih za neku stabilnost u Hrvatskoj i za smanjenje te vrste nacionalističke retorike sasvim sigurno postoji - dodao je Pupovac.

