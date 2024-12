U trećem navratu prvookrivljena Zorica M. i drugookrivljena Matea K. napravile su lažni oglas za automobil marke "mercedes E 220" iz 2006. godine, koji su prodavale za 2.000 evra. Kada su se našle s kupcem Š. T., izmislile su da im je majka s tim autom otišla na sahranu

Slušaj vest

Tri nezaposlene domaćice, kako su se same izjasnile, a od kojih su dve majke male dece, smislile su se poslovni poduhvat zbog kojeg su na kraju završile u policiji i sada im preti i do godinu dana zatvora.

Zorica M. (29), Matea K. (28) i Mateja M. H. (27) ovog leta su na jednom sajtu počele da oglašavaju polovne automobile i traktore, ali ta vozila nikada nisu planirale da prodaju. Radilo se o lažnim oglasima kojima bi mamile žrtve, a neke od njih su na kraju i otrovale.

U prvoj takvoj prevari pomogli su im suprug jedne optužene, automehaničar Mirko H. i stolar Danijel Z. Svi zajedno su krajem jula oglasili prodaju automobila marke "VW Golf V", a na oglas se javio J. H. s kojim su dogovorili kupoprodaju za 2.400 evra.

Kriminalna ekipa je svog kupca pokupila u autu te su ga odvezli u Berek, malu opštinu nedaleko od Bjelovara, u kuću u kojoj žive Mateja i Mirko. Tamo su mu ponudili sok i kafu u koju su stavili omamljujuće sredstvo pa se nesrećni muškarac ubrzo onesvestio u njihovoj kući.

Okrivljeni su mu zatim ukrali sve što je imao, a radilo se o 3.000 evra, telefonu marke Samsung, Nike torbicu, Hugo Boss sunčanim naočarama, dioptrijskim naočarama, te bankovnim karticama. Na kraju su žrtvu odvezli u šumu na nepoznatu lokaciju u okolini Čazme i tamo ga ostavili.

Otrovale kafu iz Mekdonaldsa

U šumi je završio i S. J. koji se s tri žene sastao krajem jula Zagrebu. On je takođe hteo da kupi "golfa", a sa sobom je doneo i traženih 2.300 evra. Okrivljene su mu rekle da se moraju odvesti do Koprivnice gde se nalazi auto, na šta je on pristao.

Ubrzo su stale u Mekdonalds i kupile kafu, a u nju su ponovo stavile omamljujuće sredstvo zbog čega se S. J. onesvestio. Žene su mu zatim ukrale ukupno 2.600 evra, a njega su ostavile u jednoj šumi po putu.

U prevaru uvukle i maloletnicu

U trećem navratu prvookrivljena Zorica M. i drugookrivljena Matea K. napravile su lažni oglas za automobil marke "mercedes E 220" iz 2006. godine, koji su prodavale za 2.000 evra. Kada su se našle s kupcem Š. T., izmislile su da im je majka s tim autom otišla na sahranu u Daruvar i da će se uskoro vratiti. Od njega su tražile 1.000 evra za troškove sahrane, te su mu rekle da im ostalih 1.000 može dati kada im se majka vrati. Na kraju su pobegle s novcem i više mu se nisu javljale.

Jednog kupca je Matea K. prevarila sama, a u tome joj je pomogla maloletnica. Oglasila je prodaju traktora marke "IMT 539", a na oglas se javio B. Š. Od njega je tražila 2.000 evra i rekla mu je da će mu traktor dovesti šlep služba. B. Š. se sastao s njima i predao im novac, ali traktor mu nikada nije bio isporučen.

Optuživale jedna drugu

Prvookrivljena Zorica M. tokom ispitivanja u policiji nije htela da iznosi odbranu i branila se ćutanjem, ali se zato drugookrivljena Matea K. vrlo aktivno branila i svu je krivicu pokušala da svali na svoje dve kolegice.

"Rekle su mi da idu po nekog čoveka s mora i tražile su me da idem s njima. Mateja M. H. mu je skuvala kafu koju je on popio i zaspao, a za to vreme mu je ona kopala po torbi i novčaniku. Ja nisam videla jesu li mu one uzimale novac, ali videla sam kod njih nekakve tablete. Njega su na kraju ostavili u šumi i pobegli", branila se u policiji.

"Njih dve su me tražile i da idem s njima u Zagreb, da će se naći s nekim čovekom kojeg poznaju. Nisam znala o čemu se radi pa sam otišla. Videla sam da su se pozdravile s nekim čovekom i stale kod Mekdonaldsa gde su kupile kafu. Dale su mu tu kafu i požurivale ga da je popije. One su ga zatim odvezle do neke šume gde su ga izvukle iz automobila i iz novčanika i jedne koverte su mu ukrale novac", dodala je.

Aktivno se branila i trećeokrivljena Mateja M. H. koja je svu krivicu pokušala da svali na prvookrivljenu prijateljicu.

"Bila sam luda i glupa i pustila sam da me nagovori. Ali ja sam samo vozila auto, nisam znala koja je bila krajnja namera. Moj suprug nema baš nikakve veze s tim", rekla je istražiteljima.

Mirko. H. je takođe poricao svu krivicu, ali tužilaštvo ipak za sve traži kazne. Najstrože se kazne traže za tri okrivljene, i to po godinu dana zatvora za Zoricu M. i Mateu K., a deset meseci za Mateju M. H. Za njihove pomagače tužilaštvo traži samo uslovne kazne i to od osam meseci zatvora.

(Kurir.rs/Jutarnji list/Prenela: S. M.)

Mladiću ispao novčanik, žena izašla iz auta i ukrala ga