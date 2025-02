- Sada je probio tu mentalnu barijeru i shvatio da može da ostvari i one stvari za koje je mislio da su jako teške. To je jako bitno - naglašava Toni. Ne krije da je njegov Vinko (7) tokom odrastanja i napornih treninga koje je prolazio s ocem, puno puta hteo da odustane.

- Dete je to. Ono ne razume zašto mora toliko da vežba. Ja sam znao kad sam izgubio noge za šta se trudim, ali on ne. Morao sam dugo i strpljivo da ga uveravam da je to za njegovo dobro. To je bilo pitanje ustati, ili ostati u kolicima zauvek. Sad se sav taj trud isplatio - rekao je Toni. Prisetio se i dana kad su mu lekari govorili da su šanse da mu sin prohoda tek 7 posto.