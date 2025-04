Uhapšenog suvlasnika Ritza Marija Gavrića (41) i Hrvoja Kelića Medu Uskok je označio kao krupne preprodavce marihuane koji su naručivali od deset do 60-ak kilograma. Iako su od planiranih 2,5 tone marihuane prošvercovali tonu i 750 kilograma, i tu je bilo određenih problema, pre svega sa osiguravanjem stalnog izvora nabavke. Kvalitet droge tako je znao da varira na šta su se ponekad žalili kupci. U jednoj pošiljci je bilo kamenja, a deo "trave" se buđao.

Zbog svega Anton Palić, brat osumnjičenog Ivana Palića i Kristijanov rođak, od dobavljača traži fotografije robe, a on mu odgovara: "Ma top, najjača dosad".

Što se tiče kokaina, on je u velikim količinama do Evrope stizao brodovima i to najčešće preko Brazila. Skrivali su ga među raznom robom: granitnom građom, u kontejneru sa sladoledom, cisterni s biodizelom... U nekim slučajevima droga je trebalo da se preuzme usred Atlantika na dogovorenim koordinatama. U razgovoru s nepoznatom osobom Kristijan Palić govori da su tokom 2020. imali “pet padova” i “jedan prolaz” te da je dovoljno da im “prođe 600 komada” da pokriju gubitke posla.