Optužena je da im je zadala ukupno pet uboda kuhinjskim nožem sa sečivom dužine čak 22 centimetra.

Uhapšena je nakon boravka u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče i već 13 meseci se nalazi u pritvoru u Remetincu.

Na početku suđenja izjavila je da se ne oseća krivom.

Žrtva pobegla kroz prozor

Poslednji napad dogodio se 25. maja 2024. godine, kada je 53-godišnji T.J. iskočio kroz prozor stana u Petrovoj ulici, urlajući da ga je Tonka izbola. Svedoci, među kojima i vodoinstalater koji je radio u dvorištu, opisali su kako su čuli buku i videli povređenog muškarca kako beži ka bolnici. Pokušala je da ga ubije i 2017. godine, zbog čega je već bila osuđena.

Prvi napad dogodio se u februaru 2024. godine, kada je Tonka u svojoj spavaćoj sobi dva puta ubola 39-godišnjeg D.J. u grudi i jednom u ruku. On je u početku policiji izmislio priču da ga je napao muškarac, a istinu je priznao tek četiri meseca kasnije.

Drugi napad dogodio se u aprilu 2024. godine, kada je tokom svađe ubola 44-godišnjeg H.V. u stomak. I on je isprva ćutao o napadu, a tek kasnije tokom istrage otkrio da ga je napala Tonka.

"Menjala je ponašanje kad je pila ili koristila drogu"

Na suđenju su svedočili radnici koji su čuli galamu, bivši dečko prijateljice optužene, kao i njena poznanica koja je izjavila da je Tonka "normalna kad je trezna, ali se menja kad pije ili koristi drogu".

Svedoci su takođe opisali da su muškarci u početku krili istinu o napadima.

Tonka Č. je ranije bila osuđivana, a sa prijateljicom se upoznala još 2017. godine u zatvoru, dok je služila kaznu za pokušaj ubistva.

Nastavak suđenja zakazan je za oktobar, kada će biti ispitani novi svedoci.