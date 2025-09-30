Slušaj vest

Optuženi bivši supružnici ponovo su oštro kritikovali medijsko izveštavanje o njihovom slučaju, žaleći se da su već osuđeni. Takođe su otkrili neke detalje iz svog porodičnog života koji su ih posebno zabrinjavali, a advokat optuženih je ponovo predložio da se javnost isključi sa ročišta.

- Moja ćerka dobija preteće pozive. Sin pokojnice je uznemirava. Čovek ima njen broj telefona i ne znam odakle mu. Rekao joj je da želi da razgovara sa njom jer imaju mnogo toga da pričaju... Ona ima samo 24 godine. Savetovala sam joj da ode u policiju. Ne daj Bože da joj se nešto desi. Moje dete živi u strahu, a ja ne mogu da joj pomognem iz zatvora. Novinari prave najveći linč. Sin pokojnice je rekao da plaća novinare. I uz sve to, objavljuju se naša puna imena i prezimena. Grebu nam automobil, koji smo teškom mukom stekli. Muž se muči i pati sam kod kuće, a ni ja mu ne mogu pomoći - naglasila je optužena Šnajder, kojoj je i Trautman došao kolima, ogorčena medijskim izveštavanjem o slučaju.

Dobila je odgovor od predsednice veća da ona „ne čita novine jer nema vremena za to“ i da postoji javni interes. Takođe mu je naglasila da sudsko veće, dok obavlja svoj posao, ne obraća pažnju na članke, odnosno na bilo šta drugo osim onoga što se dogodilo u sudnici i što je zvanično.

Premeštali kosti

Podsećanja radi, tužilaštvo Velike Gorice je uvereno da su bivši supružnici pre tri godine i sedam meseci, tačnije 21. februara 2022. godine, sa tri udarca u glavu tupim predmetom na neutvrđenom mestu ubili bogatog Dubrovčanina, a zatim njegovo telo bacili u žbunje blizu glavnog puta u Domaslovcu, odakle su potom, sa zakašnjenjem od dve godine, u februaru 2024. godine, odlučili da njegove kosti premeste u iskopanu, 60 centimetara duboku rupu pored jezera Orešje.

Tužioci tvrde da je Trautman ovaj potez sproveo nakon što je pregledao snimke policijskog drona nakon što je 21. februara prošle godine u Peveksu u Sisku kupio lopatu, radne rukavice i paket vreća za šut. A sve ovo zakopavanje, kopanje, premeštanje i ponovno zakopavanje urađeno je sa ciljem da se prikrije nezakonita prodaja Zecove imovine u Dubrovniku za 400 hiljada evra, koje su, prema tužilaštvu, prisvojili.

Prema optužnici, Šnajder je takođe falsifikovala punomoćje kojim ju je od Zeca ovlastio da proda njegovu imovinu, a usput je sastavila i lažni ugovor o doživotnom izdržavanju žrtve, prema kojem sve posle smrti pripada njoj, uključujući i novac.