UPLATIO 2 EVRA, PA DOBIO DVA MILIONA! Neko je večeras postao milioner u Hrvatskoj: Evo koja je bila dobitna kombinacija
U 87. kolu igre Loto 7, večeras je osvojena glavna nagrada od 2.000.000 evra, objavila je Hrvatska lutrija.
Srećni dobitnik je svoj tiket uplatio onlajn. Odigrao je dve kombinacije Loto 7 bez dodatne igre Džoker, uplativši dva evra.
Izvučeni su sledeći brojevi: 1, 12, 16, 18, 20, 24, 25 i dodatni broj 31.
Sledeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, a zagarantovana glavna nagrada je 1.000.000 evra.
