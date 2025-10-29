Slušaj vest

U 87. kolu igre Loto 7, večeras je osvojena glavna nagrada od 2.000.000 evra, objavila je Hrvatska lutrija.

Srećni dobitnik je svoj tiket uplatio onlajn. Odigrao je dve kombinacije Loto 7 bez dodatne igre Džoker, uplativši dva evra.

Izvučeni su sledeći brojevi: 1, 12, 16, 18, 20, 24, 25 i dodatni broj 31.

Sledeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, a zagarantovana glavna nagrada je 1.000.000 evra.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

Ne propustiteZanimljivostiOmašio sve brojeve i dobio 80.000 evra: Ceo Balkan priča o ovom srećnom dobitniku
879.jpg
NovčanikDobio skoro 30.000 evra, ali sreća ima gorak ukus! Za dlaku mu izmaklo 1,3 miliona evra
Screenshot 2025-06-06 202530.jpg
Zanimljivosti30 godina igrala lutriju s istim brojevima i na kraju je dobila premiju: Uložila ukupno 100.000 evra, a vratilo joj se u milionima
loto-lutrija-foto-zorana-jevtic.jpg
PlanetaNEKO JE DOBIO 37 MILIONA EVRA NA LOTOU, ALI...Zemlja bruji o slučaju misterioznog milionera: Ako se ne pojavi do 21. agvusta, gubi sve!
asdasdasd.jpg