DRAMA U VRTIĆU U SISKU: Muškarac (49) pokušao da uđe u ustanovu DRŽEĆI NOŽ U RUCI, policija na vreme reagovala! Poznato o kome je reč
U Sisku je jutros, oko 9 sati, došlo do incidenta kada se 49-godišnji muškarac pojavio ispred odgojno-obrazovne ustanove u Ulici Nikole Šubića Zrinskog držeći u ruci nož.
Prema informacijama koje je saopštila Policijska uprava sisačko-moslavačka, muškarac se uputio prema ulaznim vratima ustanove dok je nož držao vidljivo u ruci, javlja Večernji list.
Policijski službenici odmah su intervenisali, te su mu oduzeli nož pre nego što je uspeo da uđe u prostor ustanove.
Utvrđeno je da se radi o osobi s duševnim smetnjama, zbog čega je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnje stručne pomoći.
Iz policije poručuju da istraga i dalje traje te će po njenom okončanju biti poznato više detalja.
