U Sisku je jutros, oko 9 sati, došlo do incidenta kada se 49-godišnji muškarac pojavio ispred odgojno-obrazovne ustanove u Ulici Nikole Šubića Zrinskog držeći u ruci nož.

Prema informacijama koje je saopštila Policijska uprava sisačko-moslavačka, muškarac se uputio prema ulaznim vratima ustanove dok je nož držao vidljivo u ruci, javlja Večernji list.

Policijski službenici odmah su intervenisali, te su mu oduzeli nož pre nego što je uspeo da uđe u prostor ustanove.

Utvrđeno je da se radi o osobi s duševnim smetnjama, zbog čega je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnje stručne pomoći.

Iz policije poručuju da istraga i dalje traje te će po njenom okončanju biti poznato više detalja.

Kurir.rs/Večernji list

