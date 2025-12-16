Slušaj vest

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana zbog brutalnog dvostrukog ubistva počinjenog u junu ove godine. Kako se navodi, Matija M. (29) se tereti za dva teška ubistva, Frano R. (31) za pomaganje, a Andrej B. (36) da je iz ljubomore naručio ubistvo bivše supruge Andree K. i njenog partnera Marijana C., stoji u saopštenju.

Ubistvo naručeno iz ljubomore

Optužnicom se trojica okrivljenih terete da su zločin dogovorili i sproveli u razdoblju od maja do 13. juna 2025. godine u Zagrebu i Sesvetama. Prema sumnjama tužilaštva, Andrej B. je, podstaknut ljubomorom prema bivšoj supruzi koja je započela vezu s drugim muškarcem, odlučio oboje lišiti života.

U tu je svrhu kontaktirao svog prijatelja, Matiju M., znajući da poseduje oružje i veštine, te mu ponudio novac da ubije njegovu bivšu suprugu i njenog partnera. Prvookrivljeni Matija M. pristao je na dogovor te je angažovao Frana R. da mu pomogne u realizaciji plana.

Hladnokrvna egzekucija izvršena je 13. juna, kada je Matija M., prema unapred stvorenom planu, u garaži stambene zgrade u Zagrebu sačekao žrtve te u njih, dok su sedeli u automobilu, ispalio veći broj hitaca. Bivša supruga i njen partner preminuli su na mestu događaja, prenosi Index.

Otkriveno kojim je tačno oružjem likvidiran mladi par

Početkom meseca u Centru za forenzička ispitivanja, istraživanja i veštačenja "Ivan Vučetić" dovršeno je balističko veštačenje oružja i municije oduzetih osumnjičenima. Veštaci su utvrdili da su Andrea K. i Marijan C. ubijeni pištoljem marke HS Echelon, pri čemu su hici ispaljeni iz cevi koja tom oružju nije originalno pripadala.

Takođe je potvrđeno da čaure pronađene na mestu zločina potiču iz pištolja oduzetog 29-godišnjem Matiji M., dok su zrna ispaljena iz cevi koja je pronađena kod Frana R. Utvrđeno je i da je cev nakon pucnjave bila očišćena, a Fran R. je tokom odbrane priznao da je Matiji M. pozajmio rezervnu cev kako bi, kako se sumnja, promenio balistički otisak oružja.

Podsetimo, dvostruko ubistvo dogodilo se sredinom juna ove godine u zagrebačkom naselju Markuševec. Policija je nekoliko dana nakon zločina uhapsila dvojicu muškaraca osumnjičenih za izvršenje i pomaganje u ubistvu, među kojima je i pripadnik Oružanih snaga RH.

Suprug kao ključna poveznica

Istražitelji su potom pokušavali doći do identiteta naručioca, a kao ključna poveznica između žrtava i osumnjičenih spominjao se bivši suprug ubijene žene.

Tokom istrage ispitani su brojni svedoci, analizirani su podaci baznih stanica, snimci nadzornih kamera i tragovi s motocikla kojim su se osumnjičeni kretali. Osumnjičenima je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, uticaja na svedoke i težine krivičnog dela.

Za Matiju M. (29) i Frana R. je tada zatražen ostanak u zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela te zbog posebno teških okolnosti zločina za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Za trećeokrivljenog Andreja B. naručioca ubistva, produženje istražnog zatvora predloženo je zbog veoma teških okolnosti krivičnog dela.

Detalji iz krivične prijave koju je Policijska uprava zagrebačka u junu podnela protiv Matije M. (29) i Frana R. (31) je otkrila kako su osumnjičeni pokušali prikriti tragove nakon ubistva Marijana C. i Andree K.

Iako su istražitelji do identiteta dvojice osumnjičenih došli analizom njihovih mobilnih, kao i vozila kojima su se koristili prilikom dolaska u Markuševec i bekstva s mesta zločina, prijava navodi da su pokušali otežati identifikaciju motocikla.

Na motor Matije M, na kojem se ranije više puta fotografisao i te snimke objavljivao na društvenim mrežama, pre ubistva su zalepljene različite nalepnice. Deo nalepnica postavljen je na gornji, a deo na donji deo motocikla, kako bi se, prema sumnjama policije, prikrio njegov stvarni izgled.

Uprkos tome, motocikl kojim se Fran R. nakon ubistva odvezao iz Markuševca ipak je identifikovan. Prema policiji, Matija M. se tim motociklom dovezao do ulice Črna voda, a da su nakon zločina osumnjičeni zamenili vozila kako bi otežali praćenje.

Policija navodi da je počinilac ispalio najmanje 16 hitaca. Prvo je pucao u Marijana C., koji se nalazio na vozačkom mestu automobila, pri čemu mu je naneo četiri smrtonosne rane. Andrea K. zadobila je više od 25 ustrelnih i prostrelnih rana te su oboje su preminuli na mestu događaja.