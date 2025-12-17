Slušaj vest

U prvi mah liči da je baš tako okićena komšijama u inat, ali prva slova tih reči tvore skraćenicu ZDS koja je u stvari ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Hrvatski mediji koji su preneli ovaj snimak i pojasnili značenje natpisa na kući, pišu i da se kuća nalazi u naselju Podvinje u Slavonskom Brodu.

Niz sličnih skandala obeležio je leto za nama kada je u Zagrebu održan koncert Marka Perkovića Tompsona, inače poznatog po ustaškim pesmama, a kada je okupljena publika izvikala ustaške pozdrave i niz provokacija upućenih srpskom narodu.

Ovog puta mučni ustaški poklič pod kojim je stradalo na hiljade i hiljade Srba ponovo budi jezu posebno uoči božićnih praznika koji simbolizuju vreme mira.

Kontroverzni ustaški pozdrav i vojni poklič su pre okupacije 1941. godine koristile ustaše u emigraciji, a od 10. aprila 1941. postaje i službeni pozdrav u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), i smatra se ekvivalentom nacističkog "Zig hajl" pokliča i niko u hrvatskoj istoriji do ustaša nije koristio taj pozdrav.

Ne propustiteHrvatskaCRKVA U ŠIBENIKU POSTAVILA JASLICE SA CRNIM KRSTOVIMA I ZASTAVAMA HOS! Tu je i "objašnjenje" o ustačkom pokliču "Za dom spremni"!
0501-profimedia-ilustracija.jpg

 Ante Pavelić je taj izraz, navodi beogradski Telegraf, prvi put koristio na kraju članka pod naslovom "Ustaše, nama je sudba dosudila", iz 1932. godine, napisanog nakon takozvanog Velebitskog ustanka.

Nakon toga izraz se ustalio u njegovim pismima i proglasima, da bi na kraju postao službeni pozdrav na svim dokumentima NDH, te i na odlukama o deportacijama nevinih ljudi u logore iz kojih većina nikada nije izašla završavale su sa "Za dom spremni"(ZDS).

Do koje mere je taj pozdrav identifikovan sa ustaškim pokretom, možda najbolje svedoči radijski program ustaške Radio stanice "Velebit", koja je počela da se emituje 4. aprila 1941. godine na talasu Radio Firence, a emitovanje je počelo tekstom: "Za Dom Spremni! Za Dom Spremni! Za Dom Spremni!. Ovdje radiopostaja glavnog Ustaškog Stana!", zaključuje Telegraf. 

  Kurir.rs/Facebook 24sata.hr/Index.hr

Ne propustiteHrvatska"MNOGO SRBA NERETVA JE NOSILA" Snimak iz Sinja izaziva jezu: Ovo su reči pesme koje su odjekivale uoči Tompsonovog koncerta, počela hapšenja (VIDEO)
Screenshot 2025-08-04 204411 copy.jpg
StarsTOMPSON DOBIO KAZNU OD 150.000 €! Za uzdizanje fašizma na Hipodromu platio više od MILION €
Tompson.jpg
DruštvoBolesno da bolesnije ne može! U ustaškoj uniformi i krvavom mantilu pozivaju na filmski festival u Zadru uz zlokoban smeh: "Nećemo vam ništa"
Zadar film festival
Ostali sportoviVOJVODINA MU DALA OTKAZ ZBOG TOMPSONA, ON OPET OTIŠAO NA NJEGOV KONCERT! Hrvatski golman ponovo u centru pažnje: Pao je u trans zbog jedne pesme! (VIDEO)
Filip Ivić.jpg
HrvatskaTOMPSON O SVOM NAJAVLJENOM USTAŠKOM PIRU: Ne pristajem da mi sekta određuje šta smem, a šta ne smem da radim (VIDEO)
Marko Perković Tompson
FudbalCRNOGORSKI KOMENTATOR SLAVIO POBEDU UZ ZLOGLASNU USTAŠKU PESMU! U njoj se slavi ubijanje Srba: Oj, uštaše, braćo mila...
profimedia-1053009695.jpg
HrvatskaNOVO USTAŠKO DIVLJANJE U HRVATSKOJ: Na Tomsponovom koncertu u Osijeku Hitlerov pozdrav i poklič "za dom spremni"
profimedia-1019020072.jpg
PolitikaFAŠIZAM U PUNOM ZAMAHU! Na Tompsonovom koncertu u Osijeku ponovo ustaški poklič "za dom spremni" (VIDEO)
103 Beta Damir Sencar.jpg
HrvatskaSRBIMA PUŠTALI TOMPSONOVE PESME! Nova provokacija u Zagrebu - policija reagovala ispred Srpskog narodnog veća
shutterstock_2056552664.jpg
Hrvatska"NJUJORK TAJMS" OPLEO PO USTAŠI TOMPSONU! "Pevačev fašistički pozdrav podsetio na krvavu prošlost Hrvatske" (FOTO GALERIJA)
Tompson 1.jpg