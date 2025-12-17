Slušaj vest

U prvi mah liči da je baš tako okićena komšijama u inat, ali prva slova tih reči tvore skraćenicu ZDS koja je u stvari ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Hrvatski mediji koji su preneli ovaj snimak i pojasnili značenje natpisa na kući, pišu i da se kuća nalazi u naselju Podvinje u Slavonskom Brodu.

Niz sličnih skandala obeležio je leto za nama kada je u Zagrebu održan koncert Marka Perkovića Tompsona, inače poznatog po ustaškim pesmama, a kada je okupljena publika izvikala ustaške pozdrave i niz provokacija upućenih srpskom narodu.

Ovog puta mučni ustaški poklič pod kojim je stradalo na hiljade i hiljade Srba ponovo budi jezu posebno uoči božićnih praznika koji simbolizuju vreme mira.

Kontroverzni ustaški pozdrav i vojni poklič su pre okupacije 1941. godine koristile ustaše u emigraciji, a od 10. aprila 1941. postaje i službeni pozdrav u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), i smatra se ekvivalentom nacističkog "Zig hajl" pokliča i niko u hrvatskoj istoriji do ustaša nije koristio taj pozdrav.

Ante Pavelić je taj izraz, navodi beogradski Telegraf, prvi put koristio na kraju članka pod naslovom "Ustaše, nama je sudba dosudila", iz 1932. godine, napisanog nakon takozvanog Velebitskog ustanka.

Nakon toga izraz se ustalio u njegovim pismima i proglasima, da bi na kraju postao službeni pozdrav na svim dokumentima NDH, te i na odlukama o deportacijama nevinih ljudi u logore iz kojih većina nikada nije izašla završavale su sa "Za dom spremni"(ZDS).

Do koje mere je taj pozdrav identifikovan sa ustaškim pokretom, možda najbolje svedoči radijski program ustaške Radio stanice "Velebit", koja je počela da se emituje 4. aprila 1941. godine na talasu Radio Firence, a emitovanje je počelo tekstom: "Za Dom Spremni! Za Dom Spremni! Za Dom Spremni!. Ovdje radiopostaja glavnog Ustaškog Stana!", zaključuje Telegraf.