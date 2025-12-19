Slušaj vest

Na blagajnu Hrvatske lutrije ovih je dana stigao srećni dobitnik iz Kutinekoji je u igri Džokerosvojio čak 175.179,89 evra. Vredni listić uplaćen je na prodajnom mestu u Ulici kneza Ljudevita Posavskog 32, a dobitak je ubrzo privukao pažnju jer nije reč o prvom velikom pogotku ovog igrača, javlja Hrvatska lutrija.

Tog dana okušao je sreću u igri Loto 6, a uz osnovnu kombinaciju označio je "DA" na dodatnoj opciji Džoker. Kako sam ističe, igre na sreću redovno igra i uvek veruje da se dobitak može dogoditi, iako ga je ovako veliki iznos ipak ugodno iznenadio.

Sreća mu, čini se, nije nepoznanica. Pre nekoliko godina već je ostvario značajan dobitak na igrama Hrvatske lutrije, kada je osvojio 150 hiljada kuna, čime je još tada potvrdio da zna kako se pogađaju prave kombinacije.

Vest o novom dobitku za sada je podelio samo sa suprugom, dok ostatak porodice o svemu još ne zna.

Sreća se, međutim, nije osmehnula samo njemu. U sinoćnjem izvlačenju zabeležen je i dobitak Džoker 5 u iznosu od 6.000 evra. Taj listić je uplaćen putem interneta, na zvaničnim stranicama Hrvatske lutrije.