Nakon što je utvrdio da „Grenland za američku bezbednost ne predstavlja ništa“, da su Amerikanci zainteresovani za „koridor koji se završava na Beringovom moreuzu“, kao i da arhipelag Svalbard nudi veći strateški potencijal, predsednik Republike Hrvatske Zoran Milanović objavio je u subotu saopštenje povodom pitanja Grenlanda.

Prethodno je ministar odbrane Ivan Anušić, nekoliko dana kasnije tokom posete Norveškoj, svom kolegi Toreu Sandviku rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske.

Samoodređenje Grenlanda iznad političkih i vojnih interesa

„S obzirom na aktuelne političke, pa čak i vojne pretenzije prema Grenlandu, autonomnom delu Kraljevine Danske, ističem da o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod, u skladu sa pravom na samoopredeljenje koje mu daju zakoni Kraljevine Danske. Ne postoji nijedan bezbednosni razlog koji može biti iznad tog prava naroda Grenlanda“, rekao je predsednik.

„Uveren sam da se sve zabrinutosti u vezi sa bezbednošću, o kojima se govori poslednjih dana, mogu i moraju rešavati kroz dijalog i saradnju Danske i Grenlanda sa SAD, kao i u okviru Severnoatlantskog saveza, čije su ravnopravne članice obe države. Pitanja bezbednosti ni na koji način nisu povezana sa međunarodnopravnim položajem Grenlanda.

O tome svedoči i situacija iz vremena Hladnog rata, kada su SAD uspešno štitile svoje nacionalne interese i branile sopstvenu bezbednost i bezbednost celog NATO-a tako što su, u dogovoru sa danskim vlastima, stacionirale svoju vojsku na Grenlandu. Isključivo takav model, dakle dogovor Danske i SAD uz poštovanje volje naroda Grenlanda, predstavlja prihvatljivo rešenje ove situacije“, zaključio je Milanović.

Reakcija Norveške i lokalnih vlasti na Svalbard

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Norveške, Eivind Vad Petersson, oštro je odbacio bilo kakva poređenja sa Grenlandom ili preispitivanje statusa arhipelaga.

„Svalbard je jednako deo Norveške kao i pokrajine Agder, Trøndelag i Finmark. Geografski i politički, Svalbard se razlikuje od Grenlanda i ne može se porediti. Daleki sever je najvažnije strateško područje Norveške. Radimo na odbrani kako bismo postigli bezbednost i stabilnost, i sopstvenim resursima i u bliskoj saradnji sa našim saveznicima. Svalbard je norveški. Imamo više od 100 godina iskustva u suočavanju sa sovjetskim i ruskim prisustvom na Svalbardu“, rekao je Petersson.

Maja Sojtarić, politička urednica, komentatorka i analitičarka norveškog lista Nordlys, napisala je na Fejsbuku da je Milanović svojom izjavom o Svalbardu pokazao da ne teži strateškom približavanju severu.