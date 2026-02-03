Slušaj vest

Hrvatska je proglasila tivatskog paroha Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve Miajla Backovića nepoželjnim i njemu je zabranjen ulazak u tu zemlju.

Backović je prošle godine prisustvovao protestu, na kome je zatraženo uklanjanje spomen-ploče na mestu bivšeg logora u Morinju.

Spomen-ploča u kasarni Vojske Crne Gore u Morinju, otkrivena je 10. oktobra 2022, a na njoj je ispisano: „Tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovdje je bio logor, takozvani Centar Morinj, za zatočene hrvatske civile i branioce. Sjećamo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su proživjeli zatočeni. Da se nikada ne ponovi!“

O Srbima u Crnoj Gori i tome ko optužuje Beograd za destabilizaciju za „Jutro na RT“ govorili su sveštenik SPC Miajlo Backović i novinarka Teodora Kostić.

Backović iz medija saznao da je nepoželjan u Hrvatskoj

Backović je pojasnio da nije vraćen sa granice i da je iz medija saznao da je nepoželjna osoba u Hrvatskoj, ali da nije zvanično obavešten da mu je zabranjen ulazak, a kako je rekao, iz medija je saznao da je razlog za to njegov govor u kom je tražio uklanjanje sramne ploče i tražio da se govori o logoru Lori.

Istakao je da ne zna ko mu crta metu na čelu, ali da će se to saznati i da je očigledno da su iz konteksta izvučene mnoge njegove izjave.

Napomenuo je da je sve počelo mnogo, mnogo, davno, još 2019. godine, kada je počela odbrana svetinja u Crnoj Gori.

„Crnogorska vlada, ministar inostranih poslova, nije stao u odbranu ni mene, ni ostalih državljana crne Gore, koji samo što su rekli istinu, dobili su zabranu ulaska u Hrvatsku“, kazao je Backović.

Govoreći o natpisu na ploči, rekao je da se ne može govoriti o „velikosrpskoj agresiji“ 1991. godine, jer je u tom trenutku Jugoslavija bila celovita i da je JNA tada bila na teritoriji svoje zemlje i u toj vojsci su komandni kadar bili i muslimani i Hrvati i svi drugi koji su bili u Jugoslaviji. Istakao je i da se ne može izvršiti agresija na sopstvenu zemlju.

Foto: Youtube/Jutarnji Program TV Happy

Naveo je da su u tzv. logor Morinj, gde su dovođeni ljudi iz okoline Dubrovnika, dovođeni i Srbi, Hrvati i muslimani.

„Ja pristajem na ovaj progon koji je upućen crkvi i narodu i svima nama koji smo označeni kao neprijatelji: istina je samo jedna – da na toj ploči ne stoji istina, sve što stoji je laž, mi smo to posvjedočili“, kazao je.

1/6 Vidi galeriju Spomen-ploča u Morinju Foto: Printscreen/Youtube/RTCG, Printskrin / You Tube

Novinarka RT Balkan Teodora Kostić govoreći o tome kome smeta srpski faktor u Crnoj Gori, istakla je da se srpski faktor u Crnoj Gori često meša sa dva pojma koji imaju jako negativnu konotaciju, a to je nekakav strani faktor i remetilački faktor.

„Srbi u Crnoj Gori to svakako nisu. Srbi su narod koji je gradio Crnu Goru i koji je sve što je mogao dobro ugradio u tu zemlju. Kako im je ta zemlja vratila? Vratila je tako što je učinila da ih odvoji od njihove matice od Srbije na referendumu koji je bio poprilično sporan i gdje je svega dvije hiljade glasova odlučilo na stranu nezavisnosti“, navela je Kostić i podsjetila na to da je posle toga zemlja učinila sve da tu polovinu svog stanovništva izbaci iz svog sistema, a potom je ta zemlja priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ušla je u NATO, tako što je lažirala aferu državnog udara i za to optužila Srbe.

Navela je i da je vrhunac je uslijedio onda kada je vlast odlučila da udari na SPC, ali je to bio tvrd orah na koji je tadašnja vlast polomila zube, što je dovelo do pada režima Mila Đukanovića, kada su Srbi počeli da očekuju da će se njihova prava priznati.

Istakla je da je politika Podgorice licemjerna prema Srbiji, a da to najbolje primjer kako se s druge strane ponaša prema Hrvatskoj i Zagrebu.