Slušaj vest

Tokom 2025. godine evidentirano je 758 kružnih putovanja stranih brodova hrvatskim delom Jadrana, što je tri odsto više nego 2024. godine, dok je broj putnika porastao za 1,2 odsto, na gotovo 1,1 milion, objavio je Državni zavod za statistiku Hrvatske.

U teritorijalno more Hrvatske prošle godine uplovilo je ukupno 95 stranih brodova-kruzera, što je deset odsto više nego godinu ranije. Strani kruzeri u Hrvatskoj su boravili više od 1.700 dana, odnosno 2,8 odsto više nego 2024. godine.

Među 16 zemalja pod čijim su zastavama kruzeri dolazili u Hrvatsku, najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Malte, ukupno 233. Slede kruzeri sa Bahama sa 157 putovanja, Paname sa 99, te Norveške sa 78 kružnih putovanja.

Najposećeniji i dalje Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska županija i u 2025. godini zadržala je vodeću poziciju u kruzing-turizmu, sa 46,6 odsto svih kružnih putovanja. Na drugom mestu je Splitsko-dalmatinska županija sa udelom od 21,4 odsto, a treća je Zadarska sa 17 odsto.

Manji udeo imale su Šibensko-kninska županija sa 5,3 odsto, kao i Primorsko-goranska županija sa oko četiri odsto kružnih putovanja.