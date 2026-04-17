DETE TEŠKO POVREĐENO U PADU S ELEKTRIČNOG TROTINETA: Helikopterom hitno prevezeno u bolnicu u Zagrebu
U saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mestu Zajezda teško je povređeno dete koje je upravljalo električnim trotinetom. Nesreća se dogodila oko 14.10 časova kada je dete, usled neprilagođene brzine, izgubilo kontrolu nad vozilom i palo, saopštila je policija.
Prema policijskom izveštaju, dete rođeno 2013. godine upravljalo je trotinetom bez zaštitne kacige, a na vozilu je prevozilo još jedno dete istog uzrasta. Nakon pada na kolovoz, dete koje se vozilo kao putnik nije povređeno. Vozač trotineta je, međutim, sa teškim povredama helikopterom Hitne helikopterske službe prevezen u Klinički bolnički centar u Zagrebu, gde je zadržan na daljem lečenju.
Apel roditeljima
Policija naglašava da su roditelji dužni da vode računa o bezbednosti dece, da ih edukuju o saobraćajnim pravilima i obezbede da koriste propisanu opremu. Iako ne postoje posebne kazne za roditelje, iz policije upozoravaju da neadekvatan nadzor može dovesti do ugrožavanja bezbednosti dece i drugih učesnika u saobraćaju.
U saobraćaju smeju da učestvuju isključivo trotineti bez sedišta, čija snaga ne prelazi 0,6 kilovata i koji ne mogu da razviju brzinu veću od 25 kilometara na čas. Za vožnju trotineta koji premašuju navedene vrednosti propisana je novčana kazna od 130 evra.
Kurir.rs/Index.hr