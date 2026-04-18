Sa dolaskom toplijeg vremena počela je sezona poskoka, najotrovnije zmije u ovom delu Evrope. Priroda se budi i u Nacionalnom parku Severni Velebit, gde je nedavno zabeležen susret sa poskokom – jednom od najopasnijih zmija ovog područja.

Iako se radi o vrsti koja izbegava ljude i napada samo ako se oseća ugroženo, stručnjaci stalno apeluju na oprez, posebno u planinskim i kamenitim predelima.

Ispod objava na društvenim mrežama ređaju se komentari građana – od šale do upozorenja. Neki upozoravaju na neadekvatnu opremu turista, dok drugi ističu da je u prirodi često veća opasnost naići na druge životinje nego na zmiju. Bilo je i komentara o veličini primerka, uz opasku da deluje kao pravi „kapitalac“.

"Čeka prvog Čeha koji će se pojaviti gore u japankama", jedan je od šaljivih komentara.

Iskustva građana pokazuju da poskok nije agresivan, ali može biti opasan ako se iznenadi ili uznemiri, naročito kada miruje na steni ili grani pa ga neko neprimetno uznemiri. Mnogi podsećaju da zmijama jeste mesto u prirodi, ali ne u blizini kuća i naselja.

U najtežim slučajevima ugriza može doći do ozbiljnih komplikacija, uključujući poremećaj zgrušavanja krvi, unutrašnja krvarenja, šok i ugrožavanje vitalnih funkcija. Posebno su rizični ugrizi u predelu glave i vrata ili kada otrov dospe direktno u krvotok.

Ugrizi se najčešće dešavaju zbog nepažnje – tokom branja špargli, penjanja po stijenama ili pokušaja fotografisanja iz blizine. Ponekad ljudi pokušaju da uhvate zmiju ili je pomere, što drastično povećava rizik.