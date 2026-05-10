U ugostiteljskom objektu u Krapini jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (52), dok je napadač nakon toga istim oružjem pucao u sebe i teško se ranio. Policija je potvrdila da je u toku uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti ovog teškog zločina, a ranjeni muškarac je helikopterom Hitne helikopterske službe prebačen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Portparol Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar izjavio je da je policijski službenik ubijen dok je bio van službe.

- Nešto posle osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ozledio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja - naveo je Lončar.

Kako prenose hrvatski mediji, ubijen je šef Službe kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj Robert Grilec. Prema istim navodima, i ubijeni policajac i napadač bili su stanovnici Krapine i živeli su u istom naselju, odnosno bili komšije.

- Obojica su živela u krapinskom naselju Bobovje, samo par kuća jedan od drugoga. Šta je ubicu nagnalo na taj čin, ne možemo znati, ali on je bio malo čudan, poznat po ispadima i čudnom ponašanju. Znao je često vikati po gradu i ljudima svašta dobacivati - ispričao je jedan od suseda ubijenog šefa kriminalističke policije.

Tragediji su, prema svedočenjima prisutnih, prethodili minuti užasa u kafiću. Konobar koji se u trenutku pucnjave nalazio u objektu rekao je da je napadač ušao bez ikakve najave i odmah otvorio vatru.

- Čovek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa… Samo je došao u kafić i pucao - rekao je konobar za Zagorje International.

On je dodao da se u trenutku pucnjave sakrio u skladište i tamo ostao oko deset minuta, dok nije stigla policija.

- Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu jedno 10 minuta, dok nije došla policija - ispričao je potreseni radnik.

Konobarica Viktorija Žižak, koja je u tom trenutku uzimala narudžbinu od ubijenog policajca, ispričala je da je sve odigrano u nekoliko sekundi.

- Tri puta je pucao u njega bez i jedne reči. Samo je uperio pištolj i pucao - rekla je ona, dodajući da se potom napadač okrenuo ka njoj, nakon čega je pobegla u skladište.

Ona je navela i da je muškarac koji je izvršio napad već oko 7.30 sati primećen kako se automobilom vozi ispred kafića i posmatra unutrašnjost, što sada dodatno otvara pitanja o tome da li je napad bio unapred planiran.

Ubijeni Robert Grilec je 2018. godine odlikovan od tadašnje predsednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović za časnu i uzornu službu, a policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti i motiva ovog teškog zločina koji je potresao Krapinu i region.

Kako nezvanično doznaje Zagorje International, i ubica je u bolnici podlegao povredama i preminuo, ali ova informacija do trenutka objavljivanja ovog teksta nije zvanično potvrđena.

Kako pišu hrvatski mediji, muškarac koji je pucao u šefa kriminalističke policije i ubio ga je Marin G. (1974. godište).

Kurir.rs/Index.hr/Hina/24sata.hr/Zagorje.com