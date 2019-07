RUSKI KOMIČARI OTKRILI ZAŠTO SU ZVALI BAŠ ZAEVA: Nismo za njega pre znali, a razgovor smo objavili jer smo bili na odmoru! (VIDEO)

Oni su ispričali da su kontakt makedonske vlade našli na zvaničnoj veb stranici, poslali su, kažu, upit za razgovor telefonom sa premijerom predstavivši se kao Porošenko i Stoltenberg, a već nekoliko sati kasnije dobili su odgovor da Zaev prihvata poziv.

"Nismo znali za Zorana Zaeva prethodno, ali videli smo brojne intervjue u kojima on optužuje Rusiju za mešanje u unutrašnje stvari vaše zemlje pa smo zaključili da je to dobar razlog da ga kontaktiramo i pitamo. Razlog zašto smo objavili razgovor jeste što smo bili na odmoru i imali smo vremena da skupimo sve snimke i objavimo ih zajedno. Prethodno smo bili zauzeti drugim 'žrtvama'", izjavio je Stoljarev. Kuznjecov, koji je temeljniji u svojim odgovorima, tvrdi da ga je Zaev poslednji put tražio 4. juna ali da se on nije javio zato što je spavao.

Predstavili su se kao Porošenko foto: EPA

Vovan i Leksus, tridesetogodišnjaci, napadani su da su povezani sa zvaničnim Kremljom i da njihove zamke nisu slučajni, već organizovani scenario.

U tom smeru su išle i optužbe Zaeva koji je na konferenciji za medije rekao da je reč o antiNATO propagandi, o dobro organizovanoj strukturi koja targetira zemlje sa evroatlantskim aspiracijama.

Leksus i Vovan navode da su njihove "žrtve" bili predsednici Francuske, Turske, Crne Gore, Emanuel Makron, Redžep Tajip Erdogan, Milo Đukanović, premijer tzv. Kosova Ramuš Haradinaj, Crne Gore Duško Marković, ali i lideri opozicije u Venecueli Huan Gvaido, bivša ambasadorka SAD u UN Niki Hejli, predsednik EK Žan-Klod Junker, kao i visoka predstavnika EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Federika Mogerini.

Makedonija im je, kažu, bila interesantna i zbog nedavne promene imena.

Putina, Trampa i Merkelovu, međutim, nisu uspeli da dobiju na telefon, a na razgovor sa Makronom su čekali dve godine.

Putina i Trampa još nisu obrlatili foto: AP

Inače, njih dvojica su napisala knjigu "Za koga zvoni telefon" u kojoj imaju i poglavlje "Balkanska priča", gde pišu o balkanskim političarima sa kojima su razgovarali.

Kako navode, ovo rade više od pet godina, ali do sada nisu bili pod istragom nijedne zemlje, te uveravaju da ne rade ništa nezakonito.

Počeli su sa muzičkim zvezdama i glumcima, a nakon toga su prešli na ozbiljnije svetske teme i "političare koji odlučuju o sudbini čoveka".

"Naše aktivnosti su zakonite. Nikada nismo bili pod istragom. Nismo umešani u prisluškivanja ili druge ilegalne aktivnosti. Pomoću 'prankova' podržavamo istraživačko novinarstvo. Do Putina još nismo došli, niti do Trampa i Merkelove... Na primer, da bismo razgovarali sa francuskim predsednikom Makronom čekali smo dve godine", kaže Kuznjecov.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Printscreen

Kurir