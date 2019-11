PENDAROVSKI: Makron rekao da odluka o pregovorima sa EU može biti u maju

Foto: EPA/LUDOVIC MARIN/POOL MAXPPP OUT

Posle sastanka s francuskim predsednikom tokom Pariskog mirovnog foruma, Pendarovski je rekao da je razgovor bio "prilično otvoren i dinamičan" i da je "sada rasčišćena situacija u nekoliko važnih tački".

foto: EPA/LUDOVIC MARIN/POOL MAXPPP OUT

Predsednik Severne Makedonije je rekao da je Makron "insistirao" da poseti Skoplje da bi građanima objasnio svoje stavove i da je rekao da će "doći u prvih šest meseci 2020. godine". Na konstataciju da ne zna kakva bi bila odluka i da bi u maju moglo da dođe do novog odlaganja, predsednik Severne Makedonije je rekao da su "sve opcije otvorene" i izrazio nadu da će njegova zemlja do tada napredovati.

"Sve opcije su otvorene, s tim da je Makron decidno rekao da je odlaganje zato što EU treba više vremena. Rekao je da se odavno zalaže za 'produbljavanje' Unije i 'popravljanje metodologije', da zna da te stvari mogu da idu paralelno i da će ići, a da mi je kristalno jasno da mi sada tražimo samo datum", rekao je Pendarovski.

Po njegovim rečima, Makron je rekao da je Severna Makedonija ispunila sve što je traženo, ali da je odluka o datumu početka pregovora o prijemu u EU odlložena jer "Uniji treba više vremena".

Pendarovski je rekao da je na sastanku insistirao da njegova zemlja ne prihvata "nikavu alternativu punopravnom članstvu u EU" i da se Makron s tim saglasio.

"Precizno mi je rekao da nikada nije bila njegova namera da nam da alternative punopravnom člnastvu, i da samo želi da poboljša proces prostupanja, da proces ne prozvodi samo birokratske uspehe, a suštinske neuspehe", preneo je Pendarovski.

Rekao je da Severnoj Makedoniji "promena metodoligije ne predstavlja nikakav problem", navodeći da je obavešten da je Francuska zemljama članicama EU već podnela neformalan predlog (non-pejper) za "reformu metodologije" pretpristupnih pregovora koju Makron traži pre no što odobri otvaranje pregovra sa Severnom Makdonijom i Albanijom.

"Non-pejper s predlozima je zemljama-članicama EU podnet pre jedne sedmice i očekuje se da ga one prokomentarišu u narednih mesec-dva. Načelno, on (Makron) misli da bi nova, revidirana metodologija mogla da bude usvojena do marta. Međutim, kada imate međunarodnu organizaciju koja ima 28 članica, nikada ne možete da budete sigurni", rekao je Pendarovski.

Po njegovim rečima, Makron je rekao da bi, kada se usvoji ta nova metodologija, što očekuje u martu, mogla da se odluka Evropskog saveta o Severnoj Makedoniji i Albaniji očekuje na sledećem samitu EU u Zagrebu, 6. maja 2020.

"Razume se, nismo razgovarali o sadržaju odluke, već da će to biti redosled: promena metodologije i posle toga odluka za zemlje koje čekaju da otvore pretpristupne pregovore", rekao je Pendarovski.

Na pitanje šta će biti ako Severna Makedonija u međuvremenu bude nazadovala, rekao je da može da bude i toga, ali da se on ipak nada napredovanju.

"Prvi zadatak je u tom smislu, znate, jeste da organizujemo vanredne parlamentarne izbore zakazane za 12. april, kako dolikuje, kakvi su nam bili u nekoliko prethodnih ciklusa", rekao je Pendarovski.

(Kurir.rs/Beta/Foto: EPA/LUDOVIC MARIN/POOL MAXPPP OUT)

Kurir