OPASAN TREND MEĐU TINEJDŽERIMA: Šmrču SNUS dok ne povrate, iako mogu dovesti do trovanja, nikotinske kesice se PRODAJU LEGALNO

Nikotinske kesice ekstra snage, koje se nazivaju i "snus", prodaju se u prodavnicama i benzinskim pumpama u odeljku za cigarete, iako to nije legalno. „Snus” postaje trend među tinejdžerima, a sa sobom nosi opasnost od trovanja nikotinom i visoke zavisnosti.

U Ministarstvu privrede kažu da se proizvod prodaje na crno, i to u centru Skoplja. Dostupan je i na benzinskim pumpama.

foto: Printscreen YouTube Sloboden Pečat

Iz Uprave carina nema informacija kako su ovi proizvodi prešli granicu i zašto ih do sada niko nije primetio. Snus je od 1992. godine predmet debata u Evropskoj uniji jer sadrži dosta nikotina i prodaje se u pakovanjima i sa ukusima koji oponašaju neškodljivost i slatkiše?

„Snus” je postao trend među tinejdžerima, lekari upozoravaju na opasnosti

„Sloboden pećat” je razgovarao sa nekoliko tinejdžera koji potvrđuju da snus za njih nije ništa novo i da je veoma popularan proizvod. Ali opasnost od snusa prema toksikolozima je u tome što može dovesti do trovanja nikotinom. To je nikotinski proizvod u okruglim kutijama upakovanim u male kese. Ove kesice sadrže veoma veliku količinu nikotina i dovode do visoke zavisnosti. Samo jedna kesica ima 13 miligrama nikotina. Poređenja radi, jedna cigareta ima 0,7 miligrama nikotina. Dakle, samo jedna kesica je ekvivalentna 15 običnih slim cigareta.

Mesta na kojima se prodaje snus su izuzetno otvorena i redovna što odaje utisak da je reč o legalnom proizvodu. Postoji čak i štampana deklaracija na makedonskom jeziku, koja je obavezna za sve proizvode u prodaji. Proizvod se izvozi iz Danske. Pokušavamo da kontaktiramo uvoznicu iz Makedonije, ali za sada bezuspešno.

Doktor Niko Bećarovski, toksikolog i dugogodišnji lekar sa Klinike za toksikologiju Kliničkog centra „Majka Tereza”, kaže za „Sloboden pećat” da niko nikada nije došao u bolnicu da kaže da su konzumirali „snus” i da su su bolesni od toga, što nije slučaj, znači da se nije dogodilo. Po rečima dr Bećarovskog, posledice ovog proizvoda manifestuju se kao klasični simptomi trovanja nikotinom.

-Laboratorijski i toksikološki testovi to ne mogu otkriti. Ima li takvih slučajeva? Verovatno jeste, s obzirom da je u svim okolnim državama. Reč je o koncentrovanom nikotinu koji se lepi za zube. Simptomi bi bili glavobolja, povraćanje i svojevrsno trovanje nikotinom, s obzirom da je reč o velikim količinama nikotina, praćene vrtoglavicom, malaksalošću i šumom u ušima, rekao je dr Bećarovski za „Sloboden peć”.

Tinejdžerkom je svedočila kako njeni vršnjaci reaguju na upotrebu ovog proizvoda, koji je relativno jeftin, oko 300 denara i veoma dostupan, iako je u ovoj zemlji odavno zabranjena prodaja cigareta i alkohola maloletnicima. vreme i to je kažnjivo po zakonu.

- Vreća se stavlja na zube i peče. Dele se po snazi. Jedno pakovanje je ekvivalentno nekoliko cigareta, može biti čak 20 cigareta. A neki ljudi stavljaju 6 po 6 i osećaju se bolesno, veoma im se vrti u glavi. Bio sam u situaciji da izađemo da ga imamo. Može se onesvestiti, zavisi od toga kako mu to ide. Za sve koji pokušavaju, prvi put je najgore, a onda se naviknu. Kažu da im se mišići opuštaju, a telo opušta. A u školi su nas nastavnici pitali da li smo to koristili, a mi smo rekli „ne“. Prvi put sam videla ovaj trend u junu ili julu prošle godine, kaže sagovornik, učenica skopske gimnazije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada nije dobilo nijednu prijavu o zloupotrebi snusa. Rad MUP-a je usmeren na opojne droge, a "snus" nije u toj kategoriji.

(Kurir.rs/Sloboden pečat)