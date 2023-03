UTROBA POČELA DA MU GORI: Bitoljčanin u kafiću naručio kiselu, umesto nje dali mu tečnost protiv korozije

Bolnica u Skoplju je primila pacijenta iz Bitolja, koji je rekao da se otrovao u kafiću nakon što je naručio kiselu vodu i popio samo jedan gutljaj.

Direktor Bajrami je odlučan da lekari nisu ni policajci ni tužioci da utvrđuju istinitost iskaza pacijenta kojeg su primili, već da je

U bolnici analizama definitivno otkriveno da je pacijent imao korozivno sredstvo u organizmu. Pacijent, stariji od 40 godina, je u bolnici dao izjavu da su mu unutrašnji organi počeli da gore.

– Rekao je „Popio sam gutljaj i osetio da to nije voda”. Pacijent ima intoksikaciju korozivnim agensom. Ne znamo kako se to dogodilo, ali on je rekao da je bio u kafiću i kada je otvorio vodu, od prvog gutljaja osetio je da to nije voda. Obaveštena je policija i tužilaštvo, ne možemo da utvrdimo istinitost onoga što govori, ali pacijent daje takve podatke. U sistemu postoji korozivni agens, započeta su ispitivanja, pacijent je pod nadzorom. Kod ovih sredstava posledice se osećaju kasnije, pa se mora posmatrati. Kao posledica toga može doći do suženja jednjaka i želuca, ali će sve zavisiti od toga u kojoj je fazi, rekao je dr Ridvan Bajrami, direktor Toksikološke klinike u Skoplju za „Sloboden pečat”.

