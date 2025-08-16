Slušaj vest

Policija je na autoputu "Prijateljstvo" uhapsila 39-godišnju Skopljanku dok je krijumčarila šest migranata u automobilu "škoda oktavija", saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, juče u 19.20 na autoputu "Prijateljstvo", kod izlaza za selo Prdejci, policajci iz polcijske stanice na Graničnoim prelazu "Bogorodica" lišili su slobode M.P. (39) iz Skoplja, jer je u putničkom motornom vozilu "škoda oktavija" skopskih registarskih oznaka, kojim je upravljala, pronađeno šest migranata iz Egipta.

Ne propustiteSeverna MakedonijaUZEO KAMEN I GAĐAO POLICIJSKI HELIKOPTER ZA GAŠENJE POŽARA: Uhapšen muškarac (55) iz Skoplja, čeka ga krivična prijava
105 AP Boris Grdanoski.jpg
Severna MakedonijaDEVOJČICA (13) MEĐU RANJENIMA U JEZIVOJ PUCNJAVI: Otkriveno ko je LIKVIDIRAN nasred ulice, objavljeni zastrašujući detalji, krvoproliće zavilo Tetovo u crno!
profimedia0596593684.jpg
Severna MakedonijaBRUTALNO UBISTVO U TETOVU! Opsadno stanje na ulicama, auto nasred puta stoji izrešetan, policija blokirala deo grada! Šire se ZASTRAŠUJUĆI snimci (VIDEO)
xxxx-epa-georgi-licovski.jpg
Severna MakedonijaOVO JE UBICA IZ PSIHIJATRIJSKE BOLNICE U BARDOVCIMA: Pre 13 godina ubio majku, sada PRESUDIO PACIJENTU: Objavljivao HOROR SNIMKE mučenja (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
dimitar spasov 1.jpg

 .

Prethodno su policajci u selu Bogorodica, koje se nalazi u blizini granice sa Grčkom, primetili da migranti ulaze u vozilo i nakon preduzetih mera, vozilo je zaustavljeno, a žena iz Skoplja koja ga je vozila lišena je slobode i nakon dokumentovanja slučaja, protiv nje će biti podnete odgovarajuće krivične prijave.

Migranti iz Egipta su prebačeni u Prihvatno-tranzitni centar "Vinojug" u Đevđeliji, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteSeverna MakedonijaUZEO KAMEN I GAĐAO POLICIJSKI HELIKOPTER ZA GAŠENJE POŽARA: Uhapšen muškarac (55) iz Skoplja, čeka ga krivična prijava
105 AP Boris Grdanoski.jpg
Severna MakedonijaDEVOJČICA (13) MEĐU RANJENIMA U JEZIVOJ PUCNJAVI: Otkriveno ko je LIKVIDIRAN nasred ulice, objavljeni zastrašujući detalji, krvoproliće zavilo Tetovo u crno!
profimedia0596593684.jpg
Severna MakedonijaBRUTALNO UBISTVO U TETOVU! Opsadno stanje na ulicama, auto nasred puta stoji izrešetan, policija blokirala deo grada! Šire se ZASTRAŠUJUĆI snimci (VIDEO)
xxxx-epa-georgi-licovski.jpg
Severna MakedonijaU SEVERNOJ MAKEDONIJI SVAKOG DANA 30 ILI VIŠE POŽARA: Premijer Mickoski kaže da je situacija pod kontrolom, ali je Skoplje aktiviralo evropski mehanizam zaštite
101 EPA Georgi Licovski.jpg