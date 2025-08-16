Slušaj vest

Policija je na autoputu "Prijateljstvo" uhapsila 39-godišnju Skopljanku dok je krijumčarila šest migranata u automobilu "škoda oktavija", saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, juče u 19.20 na autoputu "Prijateljstvo", kod izlaza za selo Prdejci, policajci iz polcijske stanice na Graničnoim prelazu "Bogorodica" lišili su slobode M.P. (39) iz Skoplja, jer je u putničkom motornom vozilu "škoda oktavija" skopskih registarskih oznaka, kojim je upravljala, pronađeno šest migranata iz Egipta.

Prethodno su policajci u selu Bogorodica, koje se nalazi u blizini granice sa Grčkom, primetili da migranti ulaze u vozilo i nakon preduzetih mera, vozilo je zaustavljeno, a žena iz Skoplja koja ga je vozila lišena je slobode i nakon dokumentovanja slučaja, protiv nje će biti podnete odgovarajuće krivične prijave.

Migranti iz Egipta su prebačeni u Prihvatno-tranzitni centar "Vinojug" u Đevđeliji, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.