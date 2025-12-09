Slušaj vest

Predsednik vlade Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da dok je premijer u njegovoj zemlji "neće nići nijedan šator sa ilegalnim migrantima" i da "neće biti primljen nijedan migrant".

On je to rekao povodom spekulacija da će se u Severnoj Makedoniji graditi migrantski kampovi u kojima će biti prihvaćani migranti koji budu odbijeni u Velikoj Britaniji.

"Sa indignacijom odbacujem ove spekulacije da planiramo izgradnju bilo kakvih kampova za ilegalne migrante. Tema neuspešnih podnosilaca zahteva za azil nije razmatrana, ali ako se razmatra, biće odbijena. Razgovarano je o tome da ćemo zajednički boriti se protiv ilegalnih migracija", rekao je Mickoski novinarima.

Britanski mediji su prethodnih dana objavili da Velika Britanija pregovara o deportaciji odbijenih tražilaca azila u Severnu Makedoniju i da su dve zemlje od ove jeseni ušle u formalne pregovore o sprovođenju tog plana, a tu temu u javnosti podstiče opozicioni Socijaldemokratski savez Makedonije (SDSM).

Da Sprazum o strateškom partnerstvu sa Velikom Britanijom predviđa izgradnju izbegličkih kampova u Severnoj Makedoniji negirao je u subotu, 7. decembra, i visoki funcioner i poslanik vladajuće VMRO-DPMNE Antonio Milošoski, nekadašnji ministar spoljnih poslova u vladi Nikole Gruevskog.