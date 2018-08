ŠTA MISLITE O OVOME: Murinjo dobija otkaz, a vi lovu?!

MOZZART vam nudi da se opkladite ko je prvi odlazeći trener u Premijer ligi za sezonu 2018/2019 - Žoze Murinjo, Mark Hjuz, Rafa Benitez, Klod Puel, Manuel Pelegrini ili Nil Vornok

Katastrofalan početak Premijere lige za Mančester junajted, zaključno sa ponižavajućim porazom od Totenhema ovog ponedeljka, te Murinjovo potonje "objašnjavanje" prvo sa navijačima, pa potom i novinarima najavljuju turobne dane na Old trafordu.

ŽOZE MURINJO (MAN. JUN) - 1,90

MARK HJUZ (SAUTEMPTON) - 5,50

RAFA BENITEZ (NJUKASL) - 8,00

KLOD PUEL (LESTER SITI) - 9,00

MANUEL PELEGRINI (VEST HEM) - 11,00

NIL VORNOK (KARDIF SITI) - 12,00

Po onoj staroj istini "dok jednom ne smrkne, drugom ne svane" MOZZART vam pruža priliku da zaradite na Žozeovoj "nesreći". Jer ako verujete da će on prvi u novoj sezoni najjačeg fudbalskog klupskog takmičenja izgubiti posao, nudimo vam da se na to opkladite.

I naša fabrika kvota veruje u to, te je Posebni naš prvi favorit sa koeficijentom 1,90, ali ima tu još kandidata za gubljenje posla. Drugi na listi sa kvotom 5,50 je Mark Hjuz zbog kojeg navijači Sautemptona polako gube živce, pa onda sa 8,00 Rafa Benitez koji je sa Njukaslom do sada uspeo da pokupi samo jedan bod u tri kola. Drma se i klupa Klodu Puelu u Lesteru, te smo ga procenili na koeficijent 9,00, dok je iskusni Manuel Pelegrini čiji Vest Hem još nije došao ni do jednog boda i čvrsto drži poslednje mesto zaslužio barem 11,0. Za kraj, po MOZZARTU Nil Vornok, šef struke u Kardifu sa kvotom 12,00 ima šanse da prvi ostane bez posla u Premijer ligi nakon predstojećeg kola.

Ako želite da izađete malo iz kladilačke "rutine" MOZZARTOV specijal je kao stvoren da vam malo učini intersantnijim ovaj kladilački vikend.

