BUCKO SKINUO KILOGRAME: Ruiz smršao za sve pare!

Meksički bokser Endi Ruiz Hunior, koji je napravio veliko iznenađenje pobedom nad Entonijem Džošuom u junu ove godine i koga su svi prozvali zbog „nesportskog“ izgleda, žestoko se sprema za revanš koji je na programu narednog meseca.



Bokser, koji je zaista izgledao kao neko ko ima probleme sa prekomernom težinom, odrekao se brze i nezdrave hrane, a njegov nutricionista otkrio je šta Ruiz jede i kako napreduje sa dijetom.



- Njegova težina se smanjuje, svakodnevno naporno radi u teretani, i to je veoma važan faktor. Kada pričamo o hrani, to su razne vrste ribe, losos i pasta u sparing danima. S vremena na vreme damo mu prostora da malo „prevari dijetu“, ali ništa preterano - rekao je nutricionista Zoha Matin, pa dodao:



- Ne ciljamo neku preciznu težinu, želimo da se oseća lagano i da se lakše i brže kreće.



Samom Ruizu ovaj način ishrane izgleda uopšte ne smeta, naprotiv, smatra da će sada biti bolji borac.



- Želeo sam pred onaj meč da budem teži jer je Džošua veliki. Hteo sam da mogu da nosim njegovu težinu. Sada ću biti lakši i mislim da ću zbog toga biti bolji borac. Znam da će me skidanje kilograma učiniti bržim, a to je korisno jer će on bežati po ringu. Znam da će pokušati da me dobije na poene, a moj posao je da pustim rukama da rade upravo ono što rade i na treninzima - poručio je Ruiz.

Iskustvo

HOLIFILD SAVETUJE DŽOŠUU Legenda svetskog boksa Ivander Holifild ima jasnu viziju šta Entoni Džošua treba da uradi kako bi se revanširao Ruizu.

- U jedno sam siguran, Entoni mora da pronađe sparing partnere koji će biti agresivni baš kao što će to biti Ruiz tokom meča. Mora da ima nekog ko će ga neprestano pritiskati, a ne momke koji znaju da nemaju šansu u duelu. Treba mu partner koji će ga napadati tri runde, pa onda istog takvog za sledeće tri. Samo tako može spreman da uđe u meč - rekao je Holifild.



(Kurir.rs / G. F. / Foto:AP)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir