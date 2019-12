MERIDIANBET EKSKLUZIVNO Fudbalski kutak: Močibob i Borota, "farmaceuti", klompe i "intervju" sa Marinjom

Ovaj put, Mile Močibob i Branko Borota javljaju vam se iz Meridian studija. Naravno, sa nametnutim rubrikama i tipovanjem sa čuvenim Kokijem!

Močibob kaže da vas u najnovijoj emisiji očekuje pravi voćni kup novinarstva, a o fudbalskoj šećerlemi nećemo ni da govorimo...

Pravo na Meridian Jutjub kanal i ispratite o kakvim sportskim poslasticama je govorio najbolji komentatorski duo ikada! Jer, smeh je ono što je zagarantovano.

Posle (ne)uspešnih gostovanja u Londonu i Mančesteru, Mile i Borota na karakterističan način analiziraju poslednje rezultate beogradske Crvene zvezde i Partizana iz Beograda.

Već znate šta možete da očekujete – spektakl od maestralnog tandema jer njihove analize su sve samo ne obične i onakve kakve ste već čuli i videli.

Ekskluzivno imate priliku da na Meridianbet Jutjub kanalu vidite i čujete šta su rekli od debaklu Crvene zvezde (0:6) i tragičnom remiju Partizana (2:2) u Hagu. - Šta je mogla Zvezda protiv razigranih "farmaceuta"? Možda tvrđe zatvoriti nazad, možda „parkirati bus“ što ono kažu gradski. Pa i to nije osiguranje da ti neće dati i cener golova, jer "farmaceuti" su takvi. To su aspirindžije - kaže Borota. - Levandovanski za 16 minuta četiri gola dade. Izlazi, ja stojim pored terena i gledam, on onako kao malo pokunjen, hteo je valjda još... Pa kako te, mislim se, kako te nije sramota - nadovezuje se Mile.

A, šta je bilo u Holandiji. Šta bi Meridianbet moćni tandem uradio da je na mestu Sava Miloševića, pa i po cenu da ih gađaju klompama?

Borotino podsećanje na CONMEBOL, Peruance i Kup Libertadores dok je Mile nešto "prezalogajio" pre ekskluzivnog "intervjua" sa Hoseom Marinjom o planovima sa Totenhemom i stanjem u srpskom fudbalu.

Naravno, čeka vas i nova ekskluzivna prognoza u režiji Branka i njegovog Kokija a njihovi tiketi se ne propuštaju. Ne zaboravite da su prošli put pogodili!

Najveći pesnici među fudbalskim znalcima i najveći fudbalski znalci među pesnicima! Ne propustite „Fudbalski kutak“ broj šest, samo na Meridianbet Jutjub kanalu. Foto: Printscreen Youtube

