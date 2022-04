Samo u MerkurXtip-u, Bonus dobrodošlice za sve nove korisnike. Počinje mesec dana zabave, a sve puta pet!

Evo zašto je pravo vreme da postanete vlasnik čuvenog Xtip Naloga. Pred svakim novim korisnikom je mesec dana vrhunske zabave, bilo da je ljubitelj sportskog klađenja ili kazino igara, jer u MerkurXtip-u igrač je uvek na prvom mestu, a sada je tu i bonus koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ako ste već navikli na dobar provod uz atraktivne utakmice i slot igre, sve pomnožite puta pet.

Za sve nove vlasnike Xtip Naloga, koji to postanu do 19. maja, a prilikom uplate prvog depozita od 1.000 ili više dinara, spreman je sjajan bonus dobrodošlice pod nazivom „1+5“. Prosto rečeno, ako uplatite 1.000 ili više dinara, dobićete bonus od 5.000 dinara, a tek onda slede igra i zabava u vidu otključavanja i pretvaranja bonusa u „pravi novac“.

Uslovi su opušteniji nego što je to uobičajeno tako da uz gomile dobre zabave, inicijalna uplata lako može da se uveća, a pravi je trenutak za to uz uvek atraktivne slot igre najboljih svetskih proizvođača i ponudu za klađenje u jeku vrhunskih sportskih događaja.

One najvernije ljubitelje sporta ćemo samo podsetiti šta nas sve čeka u narednom periodu. Počeo je plej-of košarkaške Evrolige i pratićemo najbolju igru pod obručima na našem kontinentu, a sve do fajnal-fora čiji će domaćin biti Beograd. Naravno, za one koji su „noćne ptice“, tu je i doigravanje u NBA ligi, a MerkurXtip je već odavno profilisan kao neko čija ponuda za košarku nadmašuje konkurenciju.

Sva najjača fudbalska prvenstva lagano ulaze u završnicu i, gledajući „lige petice“, jasno je da će se do poslednjeg kola voditi borba za šampiona u Engleskoj i Italiji, ali i u ostalim ligama je tek počela raspodela za mesta koja vode u Evropu. Verujemo da nije potrebno posebno naglašavati da nam slede polufinala u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija i zato je upravo fudbalska ponuda na ceni u predstojećem periodu.

Naravno, neće biti zaspostavljeni ni fanovi tenisa, posebno oni koji vole šljakaste terene. U toku su Srbija open i turnir u Barseloni, a sve kao zagrevanje za Masterse u Madridu i Rimu.

Mnogobrojni događaji su pred nama, pa je pravo vreme da se zavrte bonusi jer samo sa Xtip Nalogom igra traje pet puta duže.

Promo tekst