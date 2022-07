NESREĆA U KOJOJ JE ZAMALO IZGUBIO ŽIVOT! Najbolji srpski automobilista Borković je imao samo 9 godina KADA SE SUOČIO SA OVIM

- Počeo sam 1994. godine da vozim Šampionat Jugoslavije. Te prve godine sam već na prvim trkama gde je bilo 35 vozača bio jedan od najmlađih, ako ne i najmlađi. Već sam dolazio u prvih pet, u sledećem treningu sam bio drugi. To je veliki uspeh - rekao je Borković.

Otkrio je da je tokom dugog treninga imao nesreću gde se prevrnuo.

- Na jednom treningu, to je bio sadašnji terminal kvantaške pijace. Tu je bila organizovana trka, ali nekoliko dana ranije smo baš tu imali trening. Vozili smo ceo dan i dolazilo je veče, a ja sam se tada prevrnuo. To je možda bio najstrašniji incident u mojoj karijeri, jer sam tada imao samo 9 godina. Nekako sebe nisam tada gledao ka dete, jer sam se uvek družio sa starijima. Međutim sa 9 godina prevrnuti se je jako opasno. Izgubio sam vazduh skroz jer me je kaciga gušila. Sećam se da sam se tada borio za dah i pomislio sam da sam umro - rekao je Borković.

Posledice su bile očigledne i obe ruke su mu bile polomljene, a kako je naveo dva ipo meseca je zbog gipsa bio nepokretan.

- Posle 20 do 30 sekundi okupili su se ljudi oko mene i skinuli mi kacigu. Tu je bio moj otac koji je tražio od mene da pomerim ruke. Uspeo sam jednu da pomerim, ali drugu nisam mogao. Nakon toga odveli su me u bolnicu gde su utvrdili da su mi obe ruke polomljene. Dva ipo meseca sam proveo u gipsu, ali gipsu do ramena i praktično sam bio nepokretan - rekao je Borković.

