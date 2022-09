KURIR PRIREDIO PRAVO IZNENAĐENJE ZA OMLADINSKU ŠKOLU FUDBALSKOG KLUBA ZEMUN!

Kurir je, u saradnji s najvećom izdavačkom kućom albuma i sličica PANINI firme Polydor, obradovao decu fudbalskog kluba Zemun poklonivši im preko 150 albuma.

Između dva treninga okupili smo svu decu kako niko ne bi ostao uskraćen za svoj primerak albuma! Pogledajte atmosferu s terena. A naša misija da ih usrećimo je definitivno uspela!

foto: Nemanja Nikolić

FK ZEMUN

Jedan od glavnih ciljeva Zemunske škole fudbala jeste da što veći broj talentovanih dečaka dovede u redove prvog tima. Za to je potrebno mnogo truda, volje, strpljenja, ljubavi, razumevanja. Ali to je veliki ulog u budućnost. FK Zemun stoji čvrsto uveren da je to jedini pravi put i dug prema sportu svakog velikog kluba.

Najmlađi članovi kluba veoma uspešno učestvuju na turnirima širom zemlje, a takmičarske ekipe petlića, pionira, kadeta i omladinaca zapaženi su učesnici liga Beograda i Srbije.

1 / 9 Foto: Nemanja Nikolić

Fudbalski treneri u Zemunskoj školi fudbala predstavljaju izuzetne figure u celokupnom trenažnom procesu, trude se da kod dečaka razviju ne samo ljubav prema igri nego i prema plavo-zelenoj boji dresa.

Zdrav način života, fizička i psihička priprema igrača, druženje, stvaranje poznanstava, mogućnost za najbolje polaznike da budu izabrani, sve to krasi školu fudbala iz Ugrinovačke ulice, pa zato i ne čudi što je zajednički pozdrav svake njene ekipe pre početka utakmice „MI VOLIMO ZEMUN“!