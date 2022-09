JUSEIN BOLT PLATIO STOTINE HILJADA EVRA ZA 15 MINUTA OVOGA! Ekspert: Nije bio prvi, čuveni fizičar se takođe USUDIO NA OVAJ POTEZ

Živimo u svetloj eri istraživanja nauke, u proteklim decenijama događale su se stvari koje se graniče sa nemogućim, tehnologija napreduje nezaustavljivim tokom.

Poznate ličnosti se utrkuju koja će prva sleteti na mesec, međutim, realnost je takva da su mnoge od njih kročile iznad nebeskih granica i iskusile doživljaj bestežinskog stanja i posmatranja svemirske vasione.

foto: Kurir televizija

Miloš Stanković, iz astronomskog društva Eureka, spomenuo je za Kurir TV da je svemirski turizam u neverovatnom rastu i da je tražnja prevelika, tolika, da se za nju čeka mesecima. Kako ekspert tvrdi, svemirski turizam je svakodnevnica.

foto: Shutterstock, Profimedia

- Veliki broj poznatih ličnosti je već bio gore, a to se čeka nekoliko meseci na taj let, nekad čak i godina jer je velika potražnja. Neki od njih su Jusein Bolt, Stiven Hoking, holivudski glumci. To je svakodnevnica i razrađen je svemirski turizam, a cena zavisi od agencije, ne znam tačno, ali to su stotine hiljada evra za doživljaj dug 15 minuta, to je na samoj granici svemira, ali se oseti bestežinsko stanje- zaključio je Miloš Stanković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:33 Romantičan svemir iz objektiva svemirskog broda