U susret EURO 2024: Ovo je prava opcija za bezbrižno putovanje do Nemačke!

Evropsko prvenstvo u fudbalu, EURO 2024, počinje u Nemačkoj 14. juna, i svi znamo šta to znači – vreme je da podržimo naše Orlove! Ako ste već ugrabili karte za najvažniji fudbalski događaj ove godine, sada je prava prilika da isplanirate vaše putovanje do detalja. Jedna od važnih stavki je, svakako, i idealno prevozno sredstvo. Uz jednostavnu i povoljnu rezervaciju karata, sa direktnim linijama do Minhena i drugih destinacija širom Nemačke, autobus pruža efikasan i bezbrižan način transporta. Ukoliko planirate da podržite naše momke sa tribina nemačkih stadiona, sledi pet razloga zašto bi trebalo da putujete autobusom.

foto: Flix SE

Povoljne autobuske karte

Jedna od glavnih prednosti putovanja autobusom jeste povoljniji prevoz, u odnosu na automobil ili avion, jer ćete, na ovaj način, uštedeti na troškovima za gorivo, parking ili putarinu. Ovo je posebno dobro za navijače koji putuju u grupama, jer mogu da podele troškove i tako uštede novac za smeštaj, hranu, piće i suvenire.

Veći kapacitet za prtljag

Još jedna od prednosti jeste kapacitet za prtljag autobusa, koji je obično veći u odnosu na kapacitet aviona, gde je prtljag ograničen i dodatno se naplaćuje. Ovo je idealno za sve one koji žele da ponesu dodatne navijačke rekvizite i zastave i tako podrže svoj tim.

foto: Flix SE

Dobra povezanost autobuskih linija

Glavne autobuske stanice nalaze se u centru grada, što omogućava svim putnicima da lako i brzo stignu do svog smeštaja, bez potrebe da razmišljaju o parkingu i dodatnim troškovima. Dodatno, ovo je odlična prilika za sve one koji žele da istraže grad pre ili posle utakmice, jer se nalaze u „centru“ dešavanja, okruženi glavnim turističkim atrakcijama, restoranima i barovima.

Udobno i bezbrižno putovanje

Iako je vožnja automobilom često naša prva opcija za duža putovanja, može biti prilično naporna kako za vozača tako i za njegove saputnike. Održavanje maksimalne koncentracije za volanom, praćenje navigacije kroz nepoznate puteve može da bude izuzetno stresno, posebno ako prvi put putujete na neku destinaciju. Sa druge strane, autobus nudi sve što vam je potrebno da vaše putovanje bude bezbrižno: profesionalne vozače, udobna sedišta sa više prostora za noge, toalet za hitne slučajeve, utičnice za punjenje baterije i besplatan WIFI.

foto: Flix SE

Check – in je brz i jednostavan

Umesto standardne procedure dolaska na aerodrom dva sata pre leta, putovanje FlixBusom je znatno lakše. Kupovinom karte dobijate QR kod putem mobilnog telefona ili elektronske pošte, što znači da je dovoljno da budete na stanici samo 15 minuta pre polaska autobusa, zahvaljujući jednostavnom check-in procesu. Zato, nemojte da propustite priliku da istražite sve što Nemačka pruža! Osim glavnih destinacija poput Berlina, Minhena i Hamburga, uz dobru povezanost FlixBus i FlixTrain zelene mreže, i gradovi kao što su Keln, Frankfurt, Štutgart i mnogi drugi su destinacija vam nadohvat ruke, po pristupačnim cenama.

Uz sve ove prednosti, ostalo je još samo da okupite ekipu rezervišete vase autobuske karte na vreme i podržite Orlove na EURO 2024 u Nemačkoj!

O Flixu

Kompanija Flix nastoji da transformiše javni linijski prevoz nudeći održivu i pristupačnu opciju putovanja autobusima i vozovima u više od 40 zemalja na četiri kontinenta. Sa asset-light poslovnim modelom i inovativnom tehnološkom platformom, Flix, lansiran 2013. godine, brzo je uspostavio vodeću poziciju u javnom linijskom autobuskom prevozu u Evropi, Severnoj Americi i Turskoj, i kroz svoje brendove FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç i Greyhound, brzo se širi nadalje i u Južnoj Americi i Indiji.

S obzirom na važnost održivog putovanja, Flix teži da postane karbonski neutralna kompanija do 2040. godine u Evropi, a do 2050. na globalnom nivou. Kako bi procenio svoj napredak unutar naučno priznatih okvira, Flix je postavio ciljeve za emisiju gasova u sklopu SBTi inicijative.

Dok kompanija Flix upravlja komercijalnim aspektima poslovanja kao što su planiranje mreže, određivanje cena, operativna kontrola, marketing i prodaja, upravljanje kvalitetom, kao i stalni razvoj proizvoda na osnovu stvarnih podataka, Flix autobuski partneri obavljaju svakodnevni prevoz. Inovativna kombinacija Flix tehnološke i prodajne platforme sa tradicionalnim prevozom putnika pretvorila je evropski start-up u vodeću globalnu tehnološko-putničku kompaniju.

Za više informacija posetite web stranicu www.flixbus.rs

