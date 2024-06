SRPSKA ISTORIJA NA MEDALJAMA ZA EVROPSKO PRVENSTVO U VODENIM SPORTOVIMA

U Beogradu se po prvi put održava Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima koje će trajati sve do 23. juna, gde će se takmičari nadmetati za medalje u četiri discipline - plivanju u bazenu, skokovima u vodu, plivanju na otvorenim vodama i u umetničkom plivanju. Plivači će se boriti za zlatna, srebrna i bronzana odličja koja sa ponosom nose tradicionalne srpske motive.

"Zvaničan logotip Evropskog prvenstva u vodenim sportovima Beograd 2024 je dizajniran tako da oživljava sliku bazena, pokreti talasa kao niti srpskog veza, tri grupisane tačke koje predstavljaju takmičare u bojama srpske zastave, ivice medalje ukrašene su motivima iz kulture svih krajeva Srbije, plave trake za medalje protkane vezom sa ženskih jeleka... Pehare je dizajnirala i izradila vajarka Katarina Tripković. Na taj način smo želeli da spojimo tradicionalno i moderno, ali i da predstavimo Srbiju i Beograd kao domaćina ovog takmičenja", objašnjava kreativni tim Evropskog prvenstva u vodenim sportovima, koji je uspeo da ove nagrade napravi što tradicionalnijim uz pomoć srpskih proizvođača, a uz pomoć Etnografskog muzeja i Etnografskog instituta SANU.

Takmičari u umetničkom plivanju nadmetaće se do 14. juna u SRC "25. maj - Milan Gale Muškatirović", takmičenje u plivanju na otvorenim vodama trajaće do 15. juna na Adi Ciganliji. Od 17. do 23. juna plivanje u bazenu biće održano u SRC "25. maj - Milan Gale Muškatirović", a u istom periodu će u SC "Košutnjak" biti organizovani skokovi u vodu. Od 26. juna do 6. jula održaće se i Evropsko prvenstvo za masters kategorije.

